Bývalý obránce Klesla posílí trenérský tým hokejových Vítkovic

„Pomáhat mladším hráčům mě bavilo už v NHL. Pro mladé hráče není jednoduché přijít do A týmu, proto jsem se jim snažil pomoct,“ uvedl pětatřicetiletý Klesla, který v roce 2016 předčasně skončil v Třinci. A tím ukončil svou profesionální kariéru.

„Od začátku sezony jsem aktivně nehrál. Potom jsem se dostal do kontaktu s trenéry Vítkovic, se nimiž jsme se bavili, jak vítkovickému kádru pomoci. Řešili jsme především rozvoj mladých hráčů v extraligovém mužstvu,“ uvedl Klesla. „V českém hokeji by se mělo přechodu hráčů z juniorských kategorií do mužských celků věnovat více pozornosti.“

Klesla přiznal, že původně ho trenéři Jakub Petr a Pavel Trnka oslovili s tím, aby posílil vítkovickou obranu. „Už jsem ale neměl takovou motivaci, abych byl stoprocentním přínosem pro vítkovický tým,“ uvedl Rostislav Klesla.