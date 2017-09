Ukázala se vůle týmu. Ubojovali jsme to, řekl Stránský z Vítkovic

„Šli jsme tam jako třetí lajna, skočili jsme tam s úkolem, aby bylo vhazování u soupeře. Nějak se nám to nedařilo, honili jsme puk po rozích, ale pak z toho vyplynulo, že jsme dali gól,“ oddechl si šťastný střelec, který už ale málem akci vzdal.

„Po pravdě, já už jsem dohrál. Viděl jsem, že jejich gólman Maxwell má puk pod rukavicí, tak jsem čekal, že to rozhodčí pískne. Ale Szturcík (Roman Szturc) do toho píchnul, puk se objevil u mě, tak jsem do něj pleskl. Ještě že tak, protože už jsem přestával hrát,“ líčil Stránský.

Přitom Vítkovičtí mohli a měli rozhodnout o vývoji utkání mnohem dříve. Na konci první třetiny hráli dlouhou přesilovku v pěti proti třem, měli i další početní výhody, ale žádnou nezužitkovali.

„Kvalitní mužstvo by takové situace mělo využít a dostat se do vedení. Mladá Boleslav na rozdíl od nás dvě přesilovky využila, dostali jsme lekci,“ řekl vítkovický kouč Jakub Petr. „Nejpozitivnější pro mě je to, jak tým zvládl poslední dvacetiminutovku a prodloužení. Hovoří to o silném charakteru.“

Trenérova slova potvrdil také Šimon Stránský. „Mladá Boleslav je bojovná, urputná, jejich hráči strašně dobře bruslí. Pro nás to byl hodně nebezpečný soupeř. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, nešlo nám to tak jako v zápasech před tím, ale ukázala se vůle týmu. Ubojovali jsme to,“ pronesl mladý vítkovický útočník.

Druhý bod si domácí zajistili v nájezdech. Proměnili je Jakub Lev a David Květoň, za hosty byl úspěšný pouze Jakub Orsava. „Nájezdy jsou sice moje nejoblíbenější dovednost, ale máme v týmu zkušenější a šikovnější kluky, takže jsem nečekal, že na ně půjdu. Možná po té sérii pěti nájezdů, ale kluci to v nich rozhodli. Já mám ještě čas,“ usmál se Stránský. „Jsme šťastní, že jsme vyhráli.“