Sedmička proti Spartě. Jízda vítkovických hokejistů nekončí

Po úterním vítězství 4:2 v Praze nad Spartou hokejisté týmu Vítkovice Ridera nezaváhali ani v pátek. Stejného soupeře přehráli ve 29. kole extraligy jednoznačně 7:3. „Bylo to divácky atraktivní utkání, ale pro trenéry už tolik ne,“ přiznal vítkovický kouč Pavel Trnka. „Byla tam totiž spousta chyb, takže jsme moc rádi za vítězství.“

Vítkovičtí začali před více než osmi tisíci diváků mnohem lépe a ve druhé části se dostali už do čtyřbrankového vedení. „Bohužel za stavu 4:0 to vypadalo, že chceme vyučovat hokej. Jenže to si nemůžeme dovolit,“ konstatoval Trnka.

Vítkovičtí totiž nejprve promarnili bezmála dvouminutovou přesilovku v pěti proti třem, v níž ani jednou nevystřelili, a Pražané se pak dostali na rozdíl jediné branky.

„Proti takovému týmu, jako je Sparta, si nemůžeme dovolit takové hluché pasáže. Sparťané jen potvrdili, že kvalitu mají, a dokázali nás potrestat. Zbytečně jsme je vlastními chybami vrátili do hry, ale naštěstí to dobře dopadlo,“ oddechl si vítkovický bek Ivan Baranka, který si připsal tři kanadské body za tři gólové asistence.

„Za stavu 4:3 jsme si nechali dát po prohraném souboji ve středním pásmu gól. Vítkovičtí útočníci prokázali šikovnost, konkrétně Olesz nám to baseballově napálil do branky,“ litoval sparťanský asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

„Do třetí třetiny jsme nastoupili s tím, že se pokusíme o zvrat, ale hned ve druhé minutě jsme inkasovali. Dá se říct, že pak už se utkání jen dohrávalo. Vítkovice zkušeně hlídaly náskok a ještě přidaly další branku,“ podotkl Nedvěd.

„Hodně důležitý byl gól na 5:3, který jsme dali Spartě do šatny,“ líčil útočník domácího celku Šimon Stránský. „Uklidnil nás, opět jsme tomu začali víc věřit,“ potvrdil Baranka. „Pátý gól nám pomohl. Soupeři se zvedali, ale tím jsme je zase trošku uzemnili a dali jsme jim najevo, že si to nenecháme utéct,“ prohlásil vítkovický brankář Patrik Bartošák. „Je důležité, že se tým s nepříjemnou situací vyrovnal, že jsme to zvládli,“ ocenil kouč Trnka.

Vítkovice se díky patnáctibodovému zisku z pěti zápasů v řadě vyšvihli už na třetí místo extraligové tabulky, o bod se dostali před Oceláře z Třince, kteří v pátek prohráli na ledě jihlavské Dukly 0:1 v prodloužení.

„Když se body budou sbírat, je automatické, že v tabulce na tom budeme dobře. Nijak speciálně to nesleduju, ale vím, že jsme byli čtvrtí. Teď jsme tedy třetí. Super pocit,“ usmál se Baranka.