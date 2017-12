Hokejisté Vítkovic a Třince stihnou v závěru roku pět kol

A připravují se na nabitý závěr roku. Do jeho konce zbývá jedenáct dnů, přičemž extraligoví hokejisté stihnou odehrát pět kol. Vítkovice Ridera v dnešním 31. kole od 17.30 přivítají Pardubice, Oceláři Třinec hrají ve stejném čase v Chomutově.

Lev se bude bít o olympiádu

„Těch pět zápasů v jedenácti dnech je slušná porce, ale mají to tak všichni a je to tak každý rok,“ řekl na klubovém webu vítkovický útočník Jakub Lev. „Týmy jsou na to zvyklé a nikdo závěr roku nepodcení, protože tohle je klíčové období.“

Takže žádný odpočinek...

„Většina týmů má volno jen na Štědrý den, ale jinak jedou v plném tempu. Stejně jako my,“ podotkl Lev. „Je to super období pro fanoušky, protože mezi svátky má hodně lidí volno a chodí na hokej.“

Vítkovičtí před reprezentační pauzou vyhráli pět zápasů v řadě a o bod se dostali před Třinec na třetí místo. Podaří se jim udržet nynější postavení?

„Po Pardubicích jedeme do Chomutova. Oba týmy se pohybují kolem desátého místa. Hrají úplně o všechno,“ upozornil Jakub Lev. „Na druhou stranu my nechceme spadnout do boje o šesté místo a nedej Bože ještě níž. Doufám, že ve středu na Pardubice přijde hodně lidí a podpoří nás. Přece jen jsme teď začali vyhrávat i doma a předváděli jsme dobré výkony.“

Jakub Lev je nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč Vítkovic. Tvrdí však, že na jeho dosavadních 15 gólech mají zásluhu především jeho spoluhráči. „Ti mě na ledě hledají a věří mi,“ dodal.

V nadcházejících zápasech bude bojovat také o nominaci na olympijské hry. „Je hodně hráčů, kteří připadají v úvahu. Nějaká šance pro mě asi je, ale bude záležet na tom, kdo se omluví, kdo bude moct jet, komu se jak bude dařit,“ komentoval Lev svoje vyhlídky na start v Jižní Koreji. „Samozřejmě budu dál makat v klubu, a kdyby pozvánka přišla, tak by to bylo nejvíc, co se hokejistovi může v nároďáku poštěstit.“

Třinečtí nebudou řešit Draveckého slovenský problém

Kromě Milana Doudery a Martina Růžičky měl mít minulý týden z třineckých hráčů reprezentační povinnosti také Slovák Vladimír Dravecký.

Jenže od neděle už opět trénoval s Oceláři. Vedení slovenského národního týmu ho totiž před víkendem vyřadilo z kádru. Důvod? Porušení životosprávy.

„Pro nás je to uzavřené a víc bychom se k tomu nechtěli vyjadřovat,“ uvedl mluvčí slovenského výběru Peter Jánošík.

Vladimír Dravecký přiznal, že v osobním životě prožívá náročnější období. „Ale to mě neomlouvá. Situace, ke které došlo, mě velice mrzí,“ prohlásil.

Jak životosprávu porušil, neprozradil. Pro deník Plus Jeden deň uvedl, že byl se spoluhráčem Michelem Miklíkem v restauraci na sushi a na hotel se vrátili před 23. hodinou.

Generální manažer slovenských reprezentací Miroslav Šatan řekl, že Dravecký druhý den nebyl na ranním tréninku v potřebném fyzickém a psychickém stavu, aby ho mohl absolvovat a odehrát na turnaji tři zápasy.

Pro Šport.sk dále podotkl, že reprezentační trenéři v olympijské sezoně už s Draveckým nepočítají.

Třinečtí prohřešek Draveckého řešit nebudou. „Problém se bezprostředně nedotýká našeho klubu, protože Oceláři v té době měli volno a Vladimír Dravecký byl v režimu slovenské hokejové reprezentace,“ uvedl třinecký mluvčí Radim Sajbot.