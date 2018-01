Hra nebyla ideální, říkal po vysoké výhře vítkovický trenér Petr

„Po nevydařeném domácím derby s Třincem a předchozím výjezdu, kdy jsme si ze dvou zápasů přivezli jen bod, jsme věděli, že musíme bodovat. Spokojeni tak jsme hlavně s vítězstvím,“ konstatoval vítkovický trenér Jakub Petr. „Střídali jsme lepší okamžiky s horšími, hra nebyla ideální, ale se třemi body jsme spokojeni,“ zopakoval Petr.

„My si řekli, že sem přijedeme a připravíme se pořádně na nástup domácích. Jenže dostaneme v prvním střídání gól. To je samozřejmě špatně. Sice se nám podařilo vyrovnat a stav 1:2 po první třetině byl pro nás relativně mírumilovný, ale ve druhé třetině jsme udělali chyby a hráli pořád v oslabení. Dostali jsme tři góly a s tím se pak už těžko něco dá dělat,“ připustil chomutovský obránce Roland Knot.

„Hra Vítkovic nám dělala dvě třetiny problém. Objevovaly se tam věci, které rozhodují hokej. Dobrá střelba, stínění před gólmanem, agresivní hra na hranici faulu. My jsme se s tím nedokázali vyrovnat,“ posteskl si kouč Pirátů Jan Šťastný. „Až za stavu 1:5 jsme ukázali, že hokej umíme, ale domácí potvrdili, že jsme na ně neměli. Zaslouženě vyhráli.“

Piráti na začátku třetí části vstřelili dvě rychlé branky a ve skóre se přiblížili na 3:5. „Důležité bylo vstoupit do třetiny tak, abychom dostali zápas do jasných dimenzí. Nepovedlo se, proto jsme museli začít hrát zodpovědněji,“ podotkl Jakub Petr. Odpor hostů definitivně zlomila šestá branka, kterou vstřelil kapitán Vítkovic Rostislav Olesz v početní výhodě. „Vezme si puk, prokráčí přes naše pásmo mezi našimi čtyřmi hráči a dá tam gól. To je špatně,“ zlobil se Knot.

Definitivní podobu výsledku dal sedmou brankou Tomáš Jáchym, pro něhož to byla premiérová branka v extralize. Čekal na ni více než třicet zápasů. „Konečně. Už jsem to měl trošku v hlavě, že jsem gól ještě nedal. Jsem rád,“ oddechl si Jáchym. „Snažil jsem se na to nesoustředit, myslel jsem na naši práci na ledě, jaké máme úkoly a co se od naší lajny očekává. Hlavně máme být nepříjemní a góly nedostávat.“

Jeden kanadský bod v utkání s Chomutovem si připsal i brankář Vítkovic Bartošák za druhou asistenci při Zdráhalově gólu.