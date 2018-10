Potrestali každou naší chybu, říkali hráči Vítkovic po prohře s Brnem

„Když jsme dali důležitý gól na 3:2, mysleli jsme si, že to udržíme, ubráníme,“ přiznal autor třetí vítkovické branky Radoslav Tybor. „Jenže přišla zbytečná chyba naší lajny, dostali jsme gól na 3:3, to by se nemělo stávat,“ litoval Tybor. „V kabině jsme si říkali, že máme šance, přesilovky, ale gól nedáme, zato Brno využije všechno. Bylo to tak už minule v play off i v základní části, Kometu jsme neporazili. Trestá každou naši chybu. Uděláme dvě nebo tři, hráči Komety z toho dají tři góly. My ne.“

Podobně to viděl i vítkovický kouč Jakub Petr. „Bylo to takové lehké déja vu prvních dvou zápasů čtvrtfinále z minulé sezony. Kometě prostě nemůžeme nabídnout individuální chyby. První i druhý gól jsme dostali po hloupých chybách, třetímu v době, kdy už jsme hráli defenzivněji, předcházelo jen špatné vyřešení situace,“ konstatoval Petr. „Tím ale nesnižuju pohotové zakončení soupeře.“

Vítkovičtí přitom měli dost šancí na to, zlomit duel ve svůj prospěch. Jenže pohrdli jak klasickými početními výhodami, tak dvouminutovou přesilovkou v pěti proti třem. „Musíme to využívat, přesilovky a oslabení rozhodují – obzvlášť s mužstvem, jako je Brno. Měli jsme jich dost, možná by zápas byl rozhodnutý už v polovině,“ potvrdil Tybor.

„Vyloučených na naší straně bylo moc, ale oslabení jsme sehráli excelentně,“ hodnotil asistent trenéra Komety Kamil Pokorný. Hosté dokonce při oslabení i skórovali. „Saša Mallet šel napadat rozehrávku, oni si trošku nerozuměli, dali si puk špatně. Přečetl jsem hru a dostal jsem se k puku,“ popisoval útočník Komety Bedřich Köhler.

Vítkovičtí prováhali i šance v prodloužení. „Měli jsme tam dva nájezdy, jeden já, jeden Květák (David Květoň), který šel sám na branku, bohužel nás štěstí opustilo,“ litoval Tybor. O vítězi tak rozhodly nájezdy, v nichž Kašpar, Mueller i Zaťovič suverénně překonali vítkovického gólmana Patrika Bartošáka, kdežto z domácí trojice byl úspěšný jen Ondřej Roman.

„Nájezdy jsou excelentní disciplína pro Brno. Bod s Kometou bereme, ale příběh víkendu ležel v Karlových Varech,“ připomněl Petr páteční prohru svého celku 2:5. „Alespoň se teď vrátila totální bojovnost, která nám v pátek chyběla.“