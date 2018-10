Nedodržovali jsme taktiku, uznává Ferenc. Takže Zlín zase prohrál

„Od začátku se nám utkání nepovedlo. Chtěli jsme hrát aktivně, jenže jsme dostali dvě rychlé branky,“ připomněl zlínský útočník Michal Poletín, že hosté už v čase 11:23 prohrávali 0:2.

Do sestavy Beranů se vrátili obránce Ferenc a útočník Šlahař, hosté však stejně jako v pátek proti Liberci nezachytili začátek.

„Nedodržovali jsme taktiku, kterou nám řekl trenér,“ okomentoval úvodní třetinu Jakub Ferenc, jenž se přimotal k druhé brance domácích. „Šel jsem k hráči z druhé strany, než jsem měl jít. Pak nám střílel volný soupeř mezi kruhy, což se nám stalo čtyřikrát.“

Nic nemohlo zlínský zmar lépe vystihnout než situace před třetím gólem Vítkovic. Fořt si nabruslil na modrou čáru, svižnou ranou trefil horní tyčku, od níž se puk odrazil pro hosty tak nepříznivě, že Zdráhala po sólu přes celé kluziště procedil Sedláčka potřetí.

Hosté zápas nezabalili ani za nepříznivého stavu, ve třetí periodě domácí zmáčkli, na střely na bránu ji vyhráli jasně 13:3, dojem z nepovedeného večera ale nevylepšili.

Poslední dvě střetnutí prohráli celkovým skóre 3:10, nerozhodný stav přitom udrželi necelých devět minut. Se šesti body ze šesti kol balancují na 10. místě.

„Hrajeme zbytečně komplikovaně, místo abychom to zjednodušili. Druhá třetina byla od nás snad nejhorší, kterou jsme letos odehráli. Musíme si v šatně sednout a do dalších zápasů to změnit, jinak vyhrávat nebudeme,“ shrnul Poletín.

Letní posila z Chomutova se po zápase nevymlouvala ani na absenci kompletní první lajny, jejíž všichni tři členové jsou na marodce.

„Kluci nám chybějí. Řekli jsme si, že o to více musíme bojovat, jezdit, dohrávat souboje. Nic z toho ale v zápase nebylo,“ uznal Poletín, který byl se čtyřmi pokusy střelecky nejaktivnějším hráčem Beranů.

Stejně jako spoluhráči však jen vylepšoval statistiky gólmana s nejvyšší procentuální úspěšností zákroků v extralize.

Další střetnutí odehraje Zlín v pátek doma proti Plzni a v sestavě Beranů by se mohly objevit ofenzivní posily. „Chtěli bychom přivést aspoň dva útočníky na krátkodobou výpomoc,“ naznačil v pondělí sportovní manažer klubu Jiří Šolc.