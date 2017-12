Šňůra Vítkovic je fuč. Jedna končí, druhá začíná, nelitují hráči

Ostatně hned po utkání se zajímal, jak hrál Hradec Králové. A když se dozvěděl, že prohrál 2:5, oddechl si. Jen si neuvědomil, že to bylo na Spenglerově poháru s Kanadou... „Vůbec jsem si nevzpomněl, že jsou pryč. Jen mě zajímalo, jestli to druhé místo udržíme,“ usmál se Bartošák.

Vítkovičtí ho udrželi.

„Jen škoda, že jsme prohráli před vyprodanou arénou a nedali ani jeden gól. Diváci obou týmů fandili po celý zápas skvěle. O to více nás mrzí, že si naši fandové nemohli užít oslavy,“ podotkl vítkovický útočník Ondřej Roman.

S Bartošákem se ale shodli, že sezona jede dál. „Jedna série skončila, druhá může začít,“ uvedl gólman.

Podle něj Kometa výborně bránila. „A Marek Čiliak zachytal famózně,“ chválil savého protivníka. „Nějak se to sešlo, že nám to dnes nenapadalo. A jedna chyba rozhodla, ale spíše to byla jejich defenzivní hra a gólman.“

Rovněž Roman ocenil Čiliaka. „Ale my jsme se extra moc netlačili do střel. Snažili jsme se vymýšlet extra akce, což se nám nedařilo a vymstilo.“

Zápas rozhodl v 54. minutě brněnský útočník Jan Hruška, když z otočky prostřelil domácího brankáře bekhendem.

„Najednou tam byl sám,“ popsal Bartošák situaci. „Klokan (obránce Klok) se to snažil hasit, zblokovat. Snažil se puk chytit, ale trefil jej do hokejky a mě to přeletělo. Kdyby se soupeř otočil a střílel po zemi, jak chtěl, tak bych to měl.“

Patrik Bartošák ale odmítl, že by Brno bylo za celou vítěznou sérii nejtěžším protivníkem. „Všichni byli silní. Jihlava doma předvedla super hokej. Těžký zápas jsme hráli v Chomutově. Ale je fakt, že Kometa má skvělý mančaft. Když se podíváte na její sestavu, je to neskutečný kádr. Jak řekl náš trenér, znova jsou jedním z největších adeptů na titul.“