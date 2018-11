Vítkovický Roman: Musíme pokračovat v tom, co nás dostalo nahoru

„Určitě. Nikdy jsem nebyl na těch horních příčkách... Ale jsme za to rádi, že jsme na čele. Teď musíme pokračovat dále v tom, co nás zdobilo a čím jsme se dostali nahoru,“ prohlásil zkušený vítkovický centr.

Výsledek 4:1 proti Olomouci vypadá na první pohled suverénně, ale tak lehké to nebylo, že?

Taky si myslím. I podle hodnocení trenéra v kabině to tak bylo. Výsledek je pro soupeře docela krutý. Ale samozřejmě my to bereme. Byl to celkově vyrovnaný zápas, docela urputný z obou stran. Nic moc krásného k vidění nebylo. Kromě nějakých přesilovek, ale i takové zápasy jsou. My jsme o to více rádi, že jsme to zvládli.

Zmínil jste přesilovky. Proti Olomouci jste využili dvě, k tomu jste dali gól v oslabení, předtím proti Chomutovu jste rovněž dvakrát skórovali při početní výhodě. Už tedy přesilovky vypadají podle vašich představ?

Přesilovky se dařily, je to tak. Proti Olomouci se vydařila první a pak i ta poslední. Mezitím to ovšem nebylo nijak extra povedené. Dali jsme ale dva góly, takže super.

Vy jste si připsal v úterní dohrávce tři gólové asistence. Pamatujete, jestli se vám to už někdy v minulosti povedlo?

Nevím, nevzpomínám si, abych se přiznal. Za těch x let zpátky, kdy jsem tady hrával, jsem možná tři nahrávky v jednom zápase už měl. A samozřejmě jsem za to rád. Ostatně jsem vždycky i radši, když dám přihrávku, než kdybych dal gól. Těší mě, když kluci dají gól.

Je před vámi derby s Třincem, ve kterém v momentální situaci půjde o první příčku. Se dvěma výhrami v zádech se vám do utkání půjde lépe, což?

Jasně! Myslím si, že poslední dva zápasy byly opravdu těžké a s nepříjemnými soupeři. Sice bychom s nimi měli podle papírových předpokladů vyhrát, ale jednoduché to nebylo. Předpoklady jsme však jen potvrdili a s Třincem to bude v pátek hodně dobrý zápas.

Ovšem Třinec se hodně zvedl...

...my ale taky. (směje se)

Co udělat pro to, abyste v Třinci uspěli? V minulém utkání jste ve Werk Areně prohráli 2:4.

Ale ten minulý zápas byl hodně vyrovnaný... Nehráli jsme vůbec špatně. Musíme se držet toho, co předvádíme v posledních kolech kromě zápasu ve Zlíně.