Nejen Kovalčuk. Návrat do NHL láká i vyhoštěného hříšníka Vojnova

90 dnů ve vězení a tříletá podmínka. Takový byl následek hádky Vojnova s ženou Martou, spor údajně vyústil ve škrcení a kopání. Ze sezony 2014-15 stihl obránce Kings odehrát jen šest mačů, než přišel zatykač, který na nějakou dobu zavřel Vojnovovi dveře k zámořskému angažmá.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu si odkroutil následující tři ročníky v KHL, kde oblékal dres silného Petrohradu. Evropskou misi završil ziskem olympijského zlata na únorovém turnaji v Pchjongčchangu.

Tříletá podmínka vyprší už v červenci, poté bude moci Vojnov zažádat o pracovní vízum do Spojených států a navázat na neslavně ukončené působení v NHL. Kvůli ligovému zákazu nemohl startovat ani na Světovém poháru v roce 2016, který organizuje zámořská soutěž.

Zdá se však, že by NHL mohla přijmout hříšníka Vojnova zpět. 28letý bek se zbaví podmínečného trestu a teď je na lize, zda obránci odpustí téměř čtyři roky starý škraloup. „Stále zbývá několik právních překážek, které musejí být vyřešeny. Víc to zatím nemůžeme komentovat,“ nechal se během finálové série slyšet Bill Daly, druhý nejvýše postavený muž ligy.

Sáhne ale nějaký tým po hráči s takovým renomé? Podle novináře Elliottea Friedmana o jeho služby v NHL zájem je, čemuž se nelze divit. Vojnov platí za jednoho z nejlepších obránců KHL. Dařilo se mu i pod pěti kruhy, na olympiádě byl vyhlášen nejlepším zadákem turnaje.

„Minulý měsíc se Vojnov sešel s ligovým šéfem Garym Bettmanem a zástupci hráčské asociace. Konkrétní řešení ale zatím stanoveno nebylo,“ tvrdí Friedman.

Pokud se Vojnov do NHL skutečně vrátí, bude muset jeho další zaměstnavatel vyjednávat s Los Angeles. Organizace má totiž na hráče stále práva, Vojnov podepsal v roce 2013 šestiletý kontrakt, který mu měl vynést celkem 25 milionů dolarů.

Samotný hráč situaci nijak nekomentoval, podle ruských médií se ale i v případě neúspěšného pokusu o návrat za oceán Petrohradu nadále neupíše.

Vývoj Vojnovovy kariéry se v lecčems podobá příběhu jeho krajana Ilji Kovalčuka. Ten se v roce 2013 i přes platnou smlouvu v New Jersey rozhodl pro návrat do Ruska (taktéž do Petrohradu). Nyní je na spadnutí také jeho návrat do NHL, Kovalčuk je prý v kontaktu s několika kluby.