Vojnov se může vrátit do NHL, soud zrušil obvinění z domácího násilí

Osmadvacetiletý Vojnov hrál od té doby Kontinentální ligu za Petrohrad. Cesta zpět do NHL se mu otevřela poté, co soud zrušil jeho obvinění z domácího násilí. Vojnov měl před čtyřmi lety udeřit, kopat a škrtit svou ženu Martu Varlamovovou, která po hádce skončila se zraněními v obličeji a na krku v nemocnici. Na svého manžela však trestní oznámení nepodala.

Vojnov kromě pobytu ve vězení musel absolvovat také celkem 28 poradenských seminářů týkajících se domácího násilí. Vedení NHL zároveň potvrdilo, že Vojnov se již během jara setkal s šéfem soutěže Garym Bettmanem, aby celý proces návratu za moře nastartoval.

Kings v roce 2015 ukončili hráči po dvou letech kontrakt na celkem šest let s příjmem 25 milionů dolarů. Stalo se tak poté, co byl na neurčitou dobu suspendován samotnou NHL. Kalifornský klub však nadále vlastní jeho práva. „Jakékoliv rozhodnutí o Slávově návratu do ligy je v rukách NHL. Je tedy brzo na jakékoliv komentáře,“ uvedl klub v prohlášení.

Vojnov získal s Los Angeles Stanley Cup v letech 2012 a 2014. V NHL přitom strávil olympijský vítěz z Pchjongčchangu dosud jen necelé čtyři sezony. Celkem odehrál v základní části 190 zápasů a připsal si 81 bodů za 18 gólů a 63 asistencí. V play off přidal za 64 startů 25 bodů (9+16).