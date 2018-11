Draveckého první gól sezony. Mám to za sebou, ulevil si

„Důležité je hlavně to vítězství, ty tři body. Budu jen rád, když se bude dařit celému mužstvu i nadále,“ řekl Dravecký, který páteční duel završil trefou do prázdné branky, když Vítkovičtí hráli bez brankáře. Na gól mu nahrával Ethan Werek.

„Ethan je typ člověka, který je super emočně naladěný na každý zápas, takže i do dnešního derby výborně zapadl,“ uvedl Vladimír Dravecký, pro něhož byl páteční gól první v sezoně. Uspěl až ve svém dvacátém zápase tohoto extraligového ročníku.

„Šance jsem ale měl v každém utkání. I dneska,“ řekl Dravecký. „Už jsem začínal mít všelijaké myšlenky, ale stále jsem věřil. I takové momenty přináší hokej. Mám to za sebou. Jdeme dále.“

V duelu krajských rivalů šlo o první místo v soutěži, leč Dravecký upozornil, že to bylo především derby. „A to je vždycky vypjaté. S Vítkovicemi jsou to vždy výborné zápasy, takže se utkání muselo lidem líbit.“

Ocenil oba gólmany a pochvaloval si, že domácím šla hra v útočném pásmu. „Vítkovičtí nás trochu dostali pod tlak jen těmi přesilovkami v první třetině. Ale v oslabení jsme to zvládli velmi dobře a od druhé třetiny jsme už byli lepší,“ dodal Dravecký.