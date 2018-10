Přísný kouč Růžička naoko vyměkl: Něco jsem na tréninku přehlížel

„Při tréninku jsem radši dělal, že si kluků moc nevšímám a že některé věci přehlížím. Když jim kolikrát začnu nadávat, znervózním je ještě víc, než jsou,“ líčí Růžička, jak působil na hráče utrápené osmi prohrami v řadě. Trik pomohl, šestibodový víkend Pirátům dodal kuráž, že nemusí být v extralize na odpis.

Snad i proto novic Radek Duda tvrdil, že Růžička zůstal temperamentní, ale pozoruje na něm změny. Jaké, to neprozradil. „Já v něm vidím stejného Růžičku, jakého jsem znal ze Slavie, což je super,“ pronesl další nový útočník Tomáš Svoboda.

Kapitán zlatých olympioniků Růžička o sobě říká: „Jsem pořád impulzivní, ale hráči prostě potřebovali uklidnit. Bylo mi jasné, že moc chtějí. Ale když vám puk neskočí na hokejku, ale na nohu, jste ve stresu.“

Klid. To je nyní první Růžičkovo přikázání. „Kluci se strašně snaží. Jenže při zakončení to chce klid. Takový, jaký nám do přesilovek přinesl Duda. Jak já říkám, máme v koncovce splašené ruce,“ pozoruje Růžička. „Vím, že hráčům musí být na ledě hrozně, když makáte, lezete tam po čtyřech, a přesto prohráváte. Není to pro ně sranda. Já mám díky podpoře majitelů na práci klid, to je důležité. A chci ho přenést i na hráče.“

Osm bezbodových porážek ukotvilo Piráty na dno, z kterého se teď snaží odlepit. Díky výhrám nad Mladou Boleslaví a Zlínem ožili. „Už tři kola předtím jsme odehráli dobře, i když jsme nebodovali,“ vnímal Růžička. „Důležité je, že teď už hráči věří, že zápasy můžou uhrávat bojovností. Věděl jsem, že ten čas přijde.“

Už dnes Chomutov nemusí usínat jako poslední tým extraligy, hraje totiž na ledě Karlových Varů, které mají jen o bod víc. „Víme, že jsme hrozně špatně začali, a bude těžké se dostat tam, kde jsme chtěli být. Ale při tříbodovém systému vám to buď rychle naskakuje, nebo rychle odskakuje. Jak nám to odskákalo, tak doufám, že to zase doskáčeme.“