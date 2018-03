Chceme mít rychle klid, říká před duely o záchranu útočník Růžička

„Je to super, ale na druhou stranu je tam pořád ještě dost prostoru to zkazit. Takže musíme hned další zápas vyhrát a odrazit se dál,“ velí útočník Vladimír Růžička mladší. Piráti vstoupí do play out už dnes v 17.30 domácí bitvou v Litvínovem.

Základní část jste zakončili výhrou 4:2 se Spartou. Jak těžké bylo najít motivaci na zápas, když už bylo jisté, že do play off nejdete?

Bylo to hrozně lehké. My jsme sice věděli, že předkolo už nebude, ale na druhou stranu nám bylo jasné, že se bude hrát ještě o dost bodů. A my to chceme co nejrychleji rozhodnout, abychom se nemuseli do posledních kol strachovat, jestli nespadneme do baráže. Tu nikdo hrát nechce, je to dlouhá soutěž a pro extraligistu vždy hodně nepříjemná. Chceme co nejrychleji urvat nějaké vítězství, abychom byli v klidu. A pak už to jenom dohrát.

Vladimír Růžička mladší

Po loňském semifinále letos jen play out. Kde se zlomila sezona?

Abych řekl pravdu, úplně nevím. Ale od doby, co jsme postoupili do extraligy, tady nebyla žádná větší krize. Vybojovali jsme předkolo a čtvrtfinále, loni semifinále, takže to byla skvělá sezona. Asi se nám stalo to, co pokaždé padne na nějaký tým. Určitě to nebylo o jednom zápase. Minulý rok jsme ta utkání v posledních vteřinách dotahovali, letos to bylo naopak.

Takže nezvládnuté závěry utkání vám pokazily sezonu?

Hráli jsme snad devatenáctkrát prodloužení, neměli jsme dobré třetí třetiny, že bychom v nich nějak otáčeli zápasy. Spíš ta prodloužení vyplývala z toho, že jsme vedli, ale vždy nám tam něco spadlo v posledních třech minutách. Takže kdybychom udrželi aspoň polovinu těch zápasů, tak tady vůbec teď neřešíme, jestli jsme mimo play off, ale mluvíme třeba o tom, že jsme v šestce. Ale na kdyby se nehraje, ty zápasy jsme ke konci prostě nezvládali, takže jsme tam, kde jsme.

Jak psychicky těžké bude play out?

Jdeme do něj se slušným náskokem, to pro nás může trošku hrát. Ale nesmíme ho promarnit. Nemůžeme na nic čekat, říkat si, že máme 6 zápasů, že to urveme až příště. Jdeme do toho od začátku naplno, abychom měli co nejdřív klid.