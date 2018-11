Chomutovský hrdina Růžička chválí brankáře: Je jak z jiné planety

Vaše formace se Svobodou a Sklenářem se podílela na pěti gólech. Čím to, že vám zápas tak vyšel?

Těžko říct. Měli jsme šance i v minulých utkáních, dneska to tam napadalo. Jsme rádi, že jsme takhle mohli pomoct týmu. I já osobně čtyřmi body.

Svoboda dal dva góly. Byl namotivovaný, když k vám během sezony přišel právě z Pardubic?

Mohli jsme od něj mít i nějaké penízky do kasy za hattrick, škoda. Měl hrozně moc šancí. Jsem rád, že to protrhnul. Že proti svému týmu, to nám je jedno. Čekáme od něj góly, on přišel jako střelec a střelec je. Znám ho od dorostu, vždycky uměl úplně jednoduše dávat góly. A jsem rád, že se mu to teď podařilo.

Dalším důležitým mužem – také posilou – je kanadský brankář Peters. Co mu říkáte?

Přijde mi jak z jiné planety. Neskutečné, jak chytá. Jemu nejde dát gól ani na tréninku. Je hrozně v klidu. Na tréninku to sice vypadá, že má všude místo, že všude padne gól. Jedu na něj a říkám si, ten v bráně ani není. Najednou vyletí ruka nebo noha a má to. Neskutečné!

Jste překvapený?

Takhle výborného jsem ho nečekal. Podobně čapal Jánko Laco, když přišel. Oba jsou kliďasové. Dostanou gól, je jim to v uvozovkách jedno, nedávají na tým deku.

Vystřelí vás to z posledního místa?

Doufám, že takhle budeme šlapat dál. Máme dost zápasů před sebou. Od jisté doby hrajeme super hokej. Osobně si myslím, že hrajeme daleko hezčí hokej než loni. Musíme ale vyhrávat, klidně hrát ošklivě. Na nás je dát dva tři góly, protože Justin dostane maximálně dva.

Co zápas s Pardubicemi rozhodlo?

Většinou prohráváme 0:2, pak se to snažíme dotáhnout. Ale dneska to bylo obráceně, což nás uklidnilo. Zvlášť když jsme věděli, jak je zápas důležitý.

Koho dostat pod sebe?

Na to nekoukáme. Zní to jako fráze, ale jdeme zápas od zápasu. S Pardubicemi jsme hráli vlastně o šest bodů a jsem rád, že jsme je porazili.