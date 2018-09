Lepší časy budou, věří Růžička. Do čtyř let chce Piráty dostat na špici

Loňské skluzy ve výplatách, které ovlivnily náladu v kabině, už by se opakovat neměly. Rozpočet je podle výkonného ředitele Stanislava Mikšovice pokrytý na celou sezonu, ale je snížený. Jeho výši se klub rozhodl nezveřejňovat.

„S majitelem jsem na finanční vizi Pirátů domluvený, nechám si to pro sebe,“ neprozradil cifry ani Růžička. „Ale lepší časy budou, věřím tomu. Záruky jsem po něm nepožadoval, mně stačí jeho slovo. Mám v Chomutově dlouhodobou smlouvu a chceme, abychom do týmu zase prosadili mladé hráče. A abychom do tří čtyř let mohli hrát o nejvyšší mety. Ale to bude záležet na tom, jak se to bude všechno finančně vyvíjet.“

Zatím se musí vejít do okleštěného rozpočtu, který nedovoluje hvězdy typu Červenky a Vondrky jako v minulosti.

„Podle peněz se musíme zařídit, takže jsou tady hráči, na které máme. Za poslední roky nás opustila velká jména, proto teď musí být týmový duch ještě větší, než byl,“ apeluje Růžička na chomutovskou kabinu. „Nastala tady nějaká nová doba, my si s tím musíme poradit. Jsem rád, že se zapojili naši mladí hráči, za dva letní měsíce jsem si prohlídl naše juniory a dorostence, vidím v nich potenciál.“

Útočníci Gut a Koblížek, obránci Zeman s Váchalem, ty hlavní trenér Pirátů jmenoval.

„Je kam sáhnout. Ale aby dostali prostor, potřebujeme se pohybovat v tabulce výš. Nejsem blázen, abychom to s mladýma klukama zachraňovali. Hokej se učí a nemůžu je dostávat do stresu,“ uvědomuje si Růžička. „Ale baví mě dělat s mladými, i když to stojí hodně nervů. Už mám odtrénováno docela dost, přesto se i já pořád něco učím.“

Mužstvo kolem nového kapitána Tomici či mazáků Humla s Valachem vsadí na styl, který je Růžičkovi vlastní. „Budeme muset hrát hokej postavený na defenzivě, do rychlých protiútoků, hrát agresivněji, hodně do těla,“ představil trenér svůj plán. „Příprava ukázala, že máme výkyvy. Některé zápasy hrajeme výtečně jako tým, někdy to jako tým pokazíme. Ale kdybychom jednou vyhráli a jednou prohráli, to bych docela bral, to by byla výborná sezona. Jenže mám obavu, že to asi tak nebude.“

Nemá Růžička vítr z mladé brankářské sestavy Stezka, Lukeš, Pavlát? Je jim od 18 do 22 let. „Já mám vichr ze všeho. I ze hry. Ale na brankáře si doteď nemůžeme stěžovat. Když jsme někde dostali pět gólů, mohli jsme jich dostat patnáct. Brankáři jsou výborní!“

Cíl Pirátů, senzačních semifinalistů z roku 2017, je tradiční. „Dostat se co nejvýš, do desítky. Nechci v žádném případě hrát play out. Musíme pod sebe dostat čtyři mužstva, což bude hodně těžké.“