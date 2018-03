Osm měsíců za brutální faul? S Jágrem to nesouvisí, tvrdí šéf rozhodčích

OBĚŤ. Karlovarský Vladimír Sičák v sérii proti Vsetínu. Faul Davida Vítka ze Vsetína ho na nějaký čas odstřihl od hokeje.

Ležel na lůžku, otočil k sobě telefon a jedním klikem se vyfotil. Tvář měl nateklou, pod okem monokl. „Pozdravy z nemocnice, v pondělí mě pustí, ale na hokej to nevypadá,“ připsal ke snímku vzkaz fanouškům karlovarský hokejista Vladimír Sičák. Právě on se stal v sobotu obětí brutálního zákroku, který pro Davida Vítka ze Vsetína skončil trestem do konce října.

Osm měsíců. Tak dlouho si Vítek nezahraje. Brutální charakter, vysoká míra nebezpečnosti, způsob provedení mimo běžný rámec. Taková spojení volil při komentování Vítkova faulu Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Výkonný výbor ČSLH sáhl k nebývale tvrdému postihu pro šestadvacetiletého čahouna, který napadl zcela bezbranného Sičáka a narazil mu hlavu na mantinel. Podívejte se na inkriminovaný zákrok: Disciplinární komise nejprve „ocenila“ faul stopkou na pět zápasů, výkonný výbor ovšem její verdikt notně přiostřil. Proč? „Když situaci posuzovala disciplinárka, nevěděla o následcích, které zákrok pro Sičáka měl. Zároveň tam byla celá řada přitěžujících okolností, včetně vysoké rychlosti Vítka či intenzity nárazu,“ vysvětluje Vladimír Šindler, šéf rozhodčích a sám bývalý velmi uznávaný arbitr.

Trest jako v NHL Šindler zároveň relativizoval délku trestu.

„Víte, podle kalendáře jde o osm měsíců, nicméně musíme brát v potaz, že velkou část tohoto období se nehraje. Pokud si to spočítáte na zápasy, vyjde vám nějakých 20 utkání,“ tvrdí s tím, že podobně v takových případech postupuje i zámořská NHL. Není ovšem součástí ortelu i výstraha pro ostatní? Vždyť i sám Šindler marně v paměti pátral po srovnatelné suspendaci za faul (nikoliv třeba za napadení rozhodčího) v historii českého prvoligového hokeje. Kauza Jágr u mantinelu ho trefil Marek Sikora Výsledek hitu

Nedvěd o zákroku



Jágr varuje

„Takhle jsme k tomu ale rozhodně nepřistupovali. Naším úkolem je objektivně posoudit daný konkrétní případ,“ dušuje se Šindler, který během aktivní rozhodcovské kariéry pískal i na dvanácti světových šampionátech. Stejně tak nepřipouští, že by se na rekordním trestu podepsala nedávná kauza kolem Jaromíra Jágra. Legendární borec, poté co si prohlédl únorový zákrok Marka Sikory, po němž zůstal ležet na ledě v bezvědomí, varoval: „Podobné nárazy by se měly začít pískat, protože jinak jednou místo nosítek přijedou na led frajeři s rakví.“ Vyslal tak jasný vzkaz hokejové garnituře. Pozdravy z nemocnice, dnes mě pustí ale na hokej to nevypada. Příspěvek sdílený Sičák Vladimír (@sicakvladimir), Bře 3, 2018 v 11:14 PST ČSLH si ale podle Šindlera do práce mluvit nenechá. „Chápu, že je to pro média zajímavé téma, protože je nám Jágrův názor stále dokola podsouván, ale na naše rozhodování opravdu jeho slova nemají žádný vliv.“



