Zpět v NHL, ale tak trochu zklamaný. Obrátí se to, věří Sobotka

Buffalo není mezi hokejisty oblíbená destinace. Byl jste hodně naštvaný?

Odpovím jinak: Jsem vlastně docela rád, jak se St. Louis rozhodlo, protože už mě zase dávali do pozice, kvůli které jsem předtím odešel do Ruska. Neříkám, že jsem hráč do prvních dvou lajn, ale doufal jsem, že budu využívaný líp a víc. Ale po nějaké době si mě trenér zase zaškatulkoval: Vyhraj buly a pojď střídat, nebo sraž se mi v rohu. Už jsem na sobě zase začínal pociťovat nervozitu, že jsem zpátky tam, kde jsem byl. Proto se do Buffala těším.

Buffalo je zvláštní město. Jde vlastně o shluk rodinných domů. I proto neláká?

Přesně tak. Ale když jsem se bavil s klukama, kde bydlí, tak všichni říkali, že dál od města. A že jsou tam hezké domy, příroda a parky. Sice tam bude zima, takže se moc neprojdeme, ale nemyslím, že to bude tak špatný.

I kvůli víře v lepší postavení?

Uvidíme, jsou tam mladí kluci. Jakou roli dostanu, takovou se budu snažit plnit, jak nejlíp budu moct. Pobavíme se s trenérem, co ode mě bude čekat. Je to hlavně o času na ledě. Když víte, že vám trenér nevěří, tak nebudete hrát dobře. V St. Louis mi trenér prvních dvacet zápasů věřil, ale potom to šlo od desíti k pěti, ani jsme se moc nebavili.

Přitom návrat jste měl výborný.

Jo, play off, do kterého jsem naskočil po návratu z KHL, bylo super, začátek minulé sezony také a já hrál v prvních dvou lajnách. Byl jsem pořád na ledě, dostával hodně prostoru, ale pak se vrátil zraněný hráč a můj čas na ledě šel dolů.

Jak jste to nesl?

Nebyl jsem nadšený. Stejně jako jsem byl zpočátku zklamaný z té výměny. Ale je to byznys a já to chápu. Ovlivnit jsem to nemohl, bohužel se stalo a teď mi začíná nová etapa. Buffalo má dobře poskládaný tým, aby po sedmi letech konečně vybojoval play off. Touha je tam velká.

Máte raději pozici na centru, nebo na křídle?

Je mi to asi jedno.

Ptám se kvůli tomu, jestli vás láká hrát s hvězdným Eichelem?

Nevím, to uvidíme. Je to ve hvězdách. Za chvíli začínají kempy, tak uvidíme, jak to dopadne.

Byl jste známý tím, jak od vás na ledě odpadávají protihráči. Užíváte si to po návratu do NHL?

Už to tolik nevyhledávám. Určitě se rád srazím, ale už to asi nejsem já jako dřív, kdy jsem po ledě lítal hlava nehlava, se všemi jsem se chtěl prát a srážet. Čím jsem starší, tím se na hokej asi dívám trošku jinak.

Stárnete?

To bych úplně neřekl, to nepociťuju. Ale spíš vidím, že jde hrát hokej také trošku jinak. Víc rozumem. Už vím, že tělo nemusí být tolik zdevastované, a přesto můžete podat stejný výkon.

Je to o tom, že se člověk s přibývajícím věkem o sebe víc stará?

Mám zkušenosti a chci být chytřejší. Svou roli sehrála i operace zad, mám to trochu podvědomě v hlavě. Starý se necítím, ale už vím, že se dá tělo využívat efektivněji.