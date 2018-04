O titul v klidu. Stresy musejí být v baráži, ne ve finále, říká Svačina

Loni s Libercem se Vladimír Svačina ve finále proti Brnu neradoval ani z jednoho vítězství, Liberečtí sérii prohráli 0:4. Nyní ho čeká stejný protivník s Třincem.

„Aspoň mám šanci jim to vrátit,“ prohlásil třicetiletý Svačina před úvodními dvěma duely v sobotu (18.20) a neděli (16.00) v Třinci. „Loni jsme se titulu vůbec ani nepřiblížili. Doufám, že letos to bude jiná série a budu se radovat.“

Co musíte změnit, abyste nepříznivou finálovou bilanci prolomil?

Nic. Nachystám se jako na čtvrtfinále a semifinále. Hrát finále se nepoštěstí každému. Stresy musejí být v baráži, ne ve finále.

S Libercem jste dal první gól finále a v úvodním duelu jste vedli 2:0. Jenže Brno stav otočilo. Je i v tom síla Komety?

Je to tak. Před rokem jsem si po dobrém vstupu do série říkal super. Jenže doma jsme oba zápasy ztratili a jet do Brna za stavu 0:2 není nic příjemného. Takže teď bude důležité uhrát něco doma. My ale umíme vyhrávat i venku. Vždyť v základní části jsme byli na ledě soupeřů nejlepší.

Brněnský tým se oproti loňsku moc nezměnil.

Odešel jim Kvápa (Marek Kvapil) a je tam Martin Nečas, který za rok hodně vyzrál a hraje parádně. Tým mají stejný, nebude to jiné. Loni hráli parádně v play off, letos jim to také jde. Snad najdeme způsob, jak je zastavit.

Nač se musíte hlavně připravit, aby se vám to podařilo?

Bude to pro nás první soupeř, který bude hrát hokej. Ať to nezní blbě, ale Pardubice i Hradec mají hru hodně postavenou na defenzivě. S Brnem to bude otevřenější, soupeř zřejmě nebude tolik bránit střední pásmo, ale třeba překvapí. Bude to mnohem útočnější.

A co jejich výborné přesilovky?

Ty měl i Hradec parádní. Naši kluci ale hrají oslabení neskutečně. Doufám, že jim to vydrží i ve finále.

Brnu se rozchytal Čiliak. Víte, jak na něj?

Budeme se muset snažit mu pozici v bráně znepříjemnit jako každému gólmanovi. Chodit před něj, aby neviděl puky. To bude zásadní. Musíme ho zasypat střelami. Bude to hodně o nás.

Kometa odehrála ve vyřazovacích bojích o čtyři zápasy méně než vy. Může se to projevit?

Má o něco méně zápasů v play off i v Lize mistrů... Všechny ale určitě baví víc hrát zápasy než trénovat. Nám pomohlo sedm zápasů s Pardubicemi. Nakoply nás, dokázali jsme si, že hrát umíme, a byli jsme rádi, že mezi jednotlivými sériemi jsme neměli dlouhou prodlevu. Byli jsme v laufu. Kdybychom měli deset dnů volna, euforie by opadla. Spíše to může být naše výhoda, že nevypadneme z rytmu.

Jsou Oceláři silnější než Liberec před rokem?

Takhle to nechci hodnotit, ani to nejde. Je to něco jiného, nový rok. Věřím, že se titulu přiblížím více než loni.

Po čtvrtfinále jste říkal, že je venku ještě sníh, takže by byla škoda končit sezonu. Teď už vše kvete...

Však nám také sezona za čtrnáct dnů skončí. Ale když je venku teplo, tak se hraje úplně jinak. Když se chodí jen tak v mikině na zimák, to je bomba. A doufám, že se po sezoně budu radovat.

V play off se vám daří. Co tak vyrazit ještě na mistrovství světa?

Tak na to se budu dívat zase ze zahrádky (směje se).