První gól udělá hodně, říká Svačina. Třinec i díky nim odváží dvě výhry

„Vstupy nám vyšly, první gól udělá strašně moc,“ přiznal hráč, jenž se na výhře 2:1 podílel i na druhé brance, u které asistoval.

Hradci naopak vstupy do zápasů nevycházejí už od čtvrtfinále, byla to vaše taktika na ně vletět?

To vůbec ne. Ani jsme se o tom v šatně nebavili. Důležité je sice dát ten první gól, ale nejdůležitější je mít o jeden gól víc na konci zápasu. Chceme hrát hlavně dobře odzadu.

Vy jste ale v obou zápasech vedli, vypadalo to, že máte navrch.

V tom podle mě hraje roli to, že člověk od začátku utkání vede. Ta psychika je někde jinde. Hodně nám pomohl poslední zápas s Pardubicemi, přijde mi, že se všechno nastartovalo a jede to parádně.

Jsou z toho dvě výhry. Čekali jste, že je z Hradce povezete?

Jakmile vyšel ten první, tak jsme si říkali, že máme na to, aby vyšel i ten druhý. Jsme za to strašně rádi, ale série může být ještě hodně dlouhá a není nic rozhodnutého. I domácí zápasy budou strašně těžké. Bude to padesát na padesát.

Hradec měl v základní části velmi dobré přesilovky. Čím to, že je tak dobře bráníte?

Já oslabení nehraju (smích). Máme strašně dobré obránce, podle mě nejlepší na oslabení. Klobouk dolů, jak kluci brání. My se přesto musíme snažit, aby těch oslabení bylo co nejméně, protože přesilovka je jejich největší hrozba a v tom jediném nás dokáží přehrát.

Jak tomu všemu pomáhá brankář Hrubec?

To je kapitola sama pro sebe, drží nás celou sezonu. V play off to navíc vygradovalo, dostat v Hradci za dva zápasy dva góly, to je něco neskutečného.

Čekají vás dva zápasy doma, nemůže po dvou výhrách v Hradci hrozit uspokojení?

Myslím si, že v semifinále nejde podcenit vůbec nic. Led je všude stejný a jen hrajeme na jiném stadionu. Fanoušci nás sice poženou, ale začíná se znovu od nuly, může to dopadnout jakkoliv.