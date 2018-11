Dvougólový Svačina řídil obrat Třince: Všichni mi říkají střílej!

Co se dělo ve vaší kabině po první třetině, kterou jste 0:2 prohráli?

Paradoxně vůbec nic. Vypadalo to sice jako by tam byl velký vítr, ale my jsme si spíše řekli, že musíme hru zklidnit. Trochu si pomoci na ledě. Libereckým to bruslilo, dohrávali nás a my moc nevěděli, kde nám hlava stojí.

Dal jste dva góly. Jak jste je viděl?

Při prvním si Martin (Růžička) perfektně podržel puk na modré čáře a mi nezbývalo nic jiného než šlapat do brány. Hezky to prohodil. Střílel jsem z první, což je pro gólmana nejtěžší.

Ve druhém případě jste dal gól v přesilovce a na branku jste jel snad rychleji než váš nejrychlejší hráč Martin Adamský.

Už jsem jen tak dojížděl (směje se). Áda je rychlík, já tam přijel jako nějaký osobák. Ale trefil jsem to pěkně.

Co vám na tu trefu říkal gólman Roman Will, s nímž jste dříve v Liberci hrál?

Po tom gólu jsme se na sebe smáli. Kroutil hlavou, že jsme mu dal gól zrovna na lapačku, protože tam mu je velmi těžké branku dát. Na tréninku se mi to snad nikdy nepovedlo. Aspoň, že to dneska vyšlo.

Co vám říkal po zápase?

Že mu to musím dát zrovna nad lapačku, když tam nikdy nestřílím... Tak jsem ho asi trochu překvapil.

První dva góly vám dal nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil. Čím to, že jste ho nepohlídali?

Určitě jsme na něj nezapomněli. První gól.. Když mu to lepí, tak tam spadne absolutně všechno. Při tom druhém si dobře srazil puk rukou a krásně to trefil. Už dlouho jsem neviděl tak dobrého hráče, v takové formě. Jak hrál, to bylo neskutečné.

Vy ho pamatujete ještě ze společného působení ve Vítkovicích. Zlepšil se hodně?

Ve Vítkovicích jsme seděli vedle sebe. Spolu v lajně jsme nehráli, ale přišlo mi, že to moc nerozdává, že byl spíše takový přímočarý střelec. Všechno rval do brány. Teď k tomu přidal i myšlení, ty nahrávky. Jednoznačně je to nejlepší hráč v lize.

Je znát, že je ve velké pohodě?

To on měl pohodu vždycky...

Může atakovat rekord Martina Růžičky ze základní části extraligy, těch 83 bodů?

To nevím, ale takový rekord zopakovat je těžké. Hokej se ještě posunul trochu někam jinam. Ten rekord jen tak někdo nepřekoná. To je strašně moc bodů.

Pojďme zpátky k Třinci. V minulých šesti kolech jste pětkrát vyhráli. Nemrzí vás, že extraliga bude mít nyní přestávku?

Popravdě, co jsem se tak bavil v šatně, tak každý už ji vyhlížel, protože ty zápasy šly v rychlém sledu. Měli jsme tam i Ligu mistrů. Jsme celkem potlučeni, takže se dáme dokupy.Je dobré, že jsme před pauzou vyhráli, takže do tréninků bude super nálada.

Vy jste v této sezoně dal čtyři góly...

... To už mám víc branek než v minulé sezoně za celou základní část (to dal tři – pozn. red.). Vím, že se musím víc tlačit do střelby. Říkají mi to i doma, říkají mi to trenéři, takže musím střílet, ať jsou všichni spokojeni.

Doma vám to říká kdo?

Mamka, taťka... Mamka říká, že mě otec pozdravuje a že mi vzkazuje, abych střílel... (směje se)

Nyní budete mít tři dny volna. Jak je využijete?

Zítra jedeme s rodinou do Brna za bráchou, k jeho rodině, ať mají moje děti nějaké vrstevníky kolem sebe, ať si můžou pohrát. My si chvilku večer posedíme, ale nic velkého, protože děti ráno vstávají v šest a neptají se, co jsme dělali večer.