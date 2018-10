S Pardubicemi nás nakoply první dva góly, říkal třinecký Svačina

Útočník Vladimír Svačina neviděl problém, že hráli dva dny za sebou. „Ráno jsme měli dobrovolné rozbruslení, takže kdo chtěl, odpočíval a přišel až na zápas,“ uvedl Svačina, pro něhož byl sobotní duel stým v třineckých barvách. „Spíše jsme potřebovali pět sedm minut, abychom se zase do toho dostali, abychom se rozjezdili, a pak už to bylo v naší režii.“

Vy jste odpočíval, nebo jste šel dopoledne na led?

Řekl jsem si, že půjdu na led a pak se vyspím na hotelu, protože nevím, jestli by mě děti doma nechaly spát, takže pro mě byl trénink ta odpočinkovější varianta. Zatrénoval jsem si, dal si oběd a jel jsme si na dvě hodinky lehnout na hotel.

Rozhodly utkání přesilovky, v nichž jste dali Pardubicím tři góly?

Hned tu první jsme využili. Pomohli jsme si jimi. Kéž by tomu tak bylo i v dalších zápasech. Hostům chybělo dost hráčů, ale bojovali. Nás nakoply první dva góly. Uklidnili jsme se a oni věděli, že to nebudou mít jednoduché.

V minulých dvou zápasech jste dali deset gólů. Dá se říct, že jste se už rozstříleli?

Je to pozitivní, ale ze začátku jsme hráli s týmy, které podle mě více bránily než třeba Sparta, která hrála parádní hokej. To nám více sedí. Ale nemůžeme se vymlouvat na to, že když někdo bude bránit, tak nebudeme dávat góly. Musíme dělat vše pro to, aby nám to tam padalo každý zápas.

Ani Pardubice tolik nebránily?

Také chtěly hrát, ale teď dáváme góly, jaké jsme předtím nestříleli. Někdy tam spadne, nechci říkat všechno, protože tak to nebylo, ale někdy z těch střel góly dáme, a jindy se puk odrazí někam pryč a není z toho vůbec nic.

Hodně byl vidět váš útok s Martinem Adamským a Jiřím Polanským. Zvedl vás Polanského návrat po zranění?

Jo, byli jsme tak nějak u třech gólů. Jsme na sebe zvyklí, odehráli jsme spolu hodně zápasů. A Jura neskutečně potrénoval. Měl zraněný malíček, takže mohl dělat úplně všechno. Vrátil se v neskutečné formě, což je znát.

Se Spartou se vás i zastal, když se dostal do rvačky s Beranem.

Je to komplexní hráč. (směje se) Jde mu všechno. On sice na to nevypadá, ale kdybyste ho viděli bez trika, divili byste se. Je to nejnasekanější hráč. Měli by se ho v lize bát. V šestatřiceti si získal respekt.