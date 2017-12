Vůjtka hokejisté před olympiádou potěšili: Moc věcí bych nevytkl

Z rodných Klimkovic - městečka poblíž Ostravy - sledoval 70letý trenérský penzista vystoupení českých hokejistů na Channel One Cupu, kde postupně porazili Finy (3:2 v prodl.), Kanaďany (4:1) a Švédy (4:1).

„Moc věcí, co bych vytkl, jsem nenašel,“ uvažuje Vůjtek. „Snad jen první polovina utkání s Finy nám utekla,“ dodává Jandačův předchůdce.

Za co byste naopak reprezentaci pochválil?

Líbil se mi presink ve středním pásmu. Obránci neustupovali, drželi se mezi červenou a modrou čárou, brzo navazovali kontakt se soupeřem, nepouštěli jsme je lehce do třetiny. Stačili jsme bruslařsky. A samozřejmě také musím zmínit, že už druhý turnaj jsme výborně zvládali přesilové hry.

Trenér Jandač po konci turnaje tvrdil, že je stále na čem pracovat. Na co byste se před olympiádou zaměřil vy?

Těžko něco vylepšovat. Kluci od půlky zápasu s Finskem hráli dobře celý turnaj. Jak v obraně, tak kombinačně, taky jsme výborně zvládli oslabení. Byli jsme obětaví a také to dobře odehráli pozičně s důrazem na hráče, který měl puk. Myslím, že už je to otázka štěstí na turnaji. Jenom mě trochu mrzí, že jsme se neutkali s Rusy, kteří byli suverénní.

Reprezentační kouč také opakovaně avizuje, že na olympiádě chce vsadit na zkušené borce. Je to správná cesta?

Asi je. Poslední dva roky jsme razili cestu, že dáme šanci mladším. Ale nakonec to nebyli úplní mladíci, ale byli to hráči středního věku, kteří zapadli do týmu a prosazují se. Jako příklad dám Zohornu. Tihle kluci už mají věk, nepatří k mladíkům a pomáhají starší generaci. A myslím, že by to mohlo mít úspěch.

Věříte, že by to v únoru mohlo přinést olympijskou medaili?

Turnaj bude strašně vyrovnaný. Švédové, Finové, Rusové, Kanada a my, počítám, že vytvoříme silnou pětku. Pak záleží na pohodě v mužstvu a trošce štěstí.

Nemůže být nadbytek zkušených hokejistů spíš na obtíž?

Myslím, že ani ne. Turnaj není náročný jako mistrovství světa, nebude se hrát tolik zápasů. Starší hráči budou lépe regenerovat a zvládnou podávat dobré výkony po celou dobu olympijských her.

Je nějaký hráč, který vám ve výběru pro Channel One Cup scházel?

Samozřejmě Gulaš a Klepiš. Ti odehráli velice dobře předchozí turnaj ve Finsku. Chyběl mi i Nakládal (všichni tři nemohli hrát ze zdravotních důvodů), který hraje velice dobře v Rusku. Škoda Kubalíka, že se zranil. Tito hráči mohou tým vhodně doplnit.