Dvojí metr rozhodčích Rusa pobavil. Ale děje se to všude, říká Bojko

Mladý Rus vstřelil svou první branku sezony a ve zbytku utkání si vytvořil ještě několik slibných šancí. „Škoda, mohli jsme Spartě nasázet ještě více gólů,“ hledal chyby i přes výhru.

K ideálnímu průběhu sezony mají letos Pardubice daleko, proto je překvapivá výhra proti Spartě vítaným impulzem. Ač byli Východočeši pod náporem 39 střel domácích, díky výborně chytajícímu novicovi Kloučkovi i pozorné obraně inkasovali pouze jednou.

„Snažili jsme se mít na paměti všechny naše slabiny, prioritou pak byla právě defenziva,“ popisoval bojový plán po utkání Bojko.

Ještě aby ne. Pardubice sice zatím vykazují slušnou střeleckou produktivitu, co do inkasovaných gólů jsou ale ze všech týmů suverénně nejhorší. V průměru inkasují čtyřikrát za zápas. „Po každém utkání rozebíráme na videu situace, kterých se chceme vyvarovat.“

Podle Bojka kromě kiksů v obraně Pardubice trápí i nedomyšlené přechody přes střední pásmo. „Díky tomu se soupeři dostávají často do nebezpečných protiútoků. Hlavně proto dostáváme góly i při vlastních přesilovkách.“

Svěřenci trenéra Miloše Holaně proti Spartě působili jako kompaktní celek, který táhl za jeden provaz. Že by šlo o nejlepší zápas Dynama letošní sezony? „Nejsem si jistý, zda byl nejlepší. Každopádně co do týmové práce jsme si to dnes odmakali nejvíce. Pokrok jsme učinili také v disciplíně.“

V deseti utkáních dokázali soupeři uštědřit Pardubicím celkem čtyři zásahy při vlastním oslabení, stejně negativní bilanci má i Mladá Boleslav.

„Hra v početní nevýhodě na nás zanechává hluboké rány, musíme na to myslet. Někdy to taky záleží na metru rozhodčích. Třeba ve třetí třetině prošel faul, o deset vteřin později se za totožný přestupek vylučovalo,“ culil se jedenadvacetiletý forvard. „Ale to se děje v ligách po celém světě.“

Ani slovo anglicky? Žádný problém

Sám Bojko měl radost z prvního svého letošního zásahu, který přišel až v desátém střetnutí sezony. „Vždycky potěší, když se gólově prosadíte. Navíc to byl můj první gól, takže ze mě spadl ten pomyslný balvan. Když vám to tam dlouho ne a ne padnout, psychicky vás to užírá.“



Úvodní trefa z dorážky Rusa nabudila, jeho tah na branku Sparty byl nepřehlédnutelný. Několikrát si kličkou obešel obránce, spoluhráče hledal i pasy vleže. „Mně osobně se ten zápas vydařil náramně.“

Jeho angažmá v Pardubicích přišlo poté, co se prosadil během letní zkoušky v klubu. Na roční spolupráci se s ním manažer Dynama Dušan Salfický dohodl pro dobré bruslení a techniku, zároveň zapadl dobře do týmu. Přitom anglicky byste z něj nedostali ani hlásku.

„Naštěstí trenér Holaň umí skvěle rusky. Pár hráčů si navíc zahrálo v KHL, takže něco také prohodí a rádi mi pomůžou nebo poradí. Máme vůbec národnostně pestrý tým, v šatně najdete ještě Francouze nebo Kanaďany. Ale spíše nás to jako tým stmeluje, což je důležité zejména v poslední době. Jenom proto je tu stále možnost se z marastu dostat.“

Poslední dvě sezony strávil Bojko v druhé nejvyšší ruské soutěži VHL (Vyšší hokejová liga), kde nastupoval v dresu Kazaně. „Vypršela mi tam po sezoně smlouva. Býval bych dostal novou, jenže ve VHL se mi zůstávat nechtělo. Potřeboval jsem se někam posunout. Prioritou byla Evropa, nakonec to vykrystalizovalo v českou extraligu a Pardubice.“

Zpočátku nebylo pro Bojka jednoduché zvyknout si na místní styl hry. „Hokej tady je odlišný. Hřiště je o něco menší, hra má rychlejší spád. V Rusku se hráči více snaží o přihrávky a propracovanou rozehrávku, tady se klade důraz na bruslení a střelbu. Ale dostávám se do toho čím dál víc.“