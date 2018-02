Dostálek: Zápasy za Jihlavu byly krásné, ale už jsem se přepnul na Motor

Bodoval, rval se za tým, extraligovým hokejem se bavil. Fanoušci Jihlavy ho skoro přijali za svého a moc rádi by ho viděli v dresu Dukly i po zbytek sezony. Jenže to se nestane. Třiadvacetiletý hokejový útočník Vlastimil Dostálek se po jihlavské anabázi vrací do prvoligových Českých Budějovic. Ve středečním utkání, kdy vedoucí Motor porazil poslední Kadaň 8:1 ještě chyběl.

„I když zápasy za Jihlavu byly krásné, tak se k tomu už nemůžu vracet,“ říká Dostálek, který během 14 extraligových utkání dal čtyři góly a na čtyři nahrál. Byl hodně vidět. „Na začátku sezony jsem nečekal, že bych si mohl zahrát extraligu. Byla to výborná zkušenost a jsem rád, že jsem v extralize mohl být. Moje body se odrážely od toho, že jsme hráli parádně týmově,“ chválí si útočník, jenž v Jihlavě dostával prostor v prvních dvou formacích. I proto si ho fandové Dukly oblíbili.

Po úterním zápase, kdy Jihlava doma porazila Pardubice 3:2 v prodloužení, diváci v hale Dostálkovi dlouho tleskali. „Zájem jihlavských fanoušků mě moc těší, ale teď se vracím zpátky do Budějovic. Máme s Motorem před sebou možná ještě těžší práci než loni, na to teď hlavně musím myslet. Proto už jsem v hlavě přepnul na Motor,“ zdůrazňuje útočník. Ten odehrál v Budějovicích v sezoně zatím 32 zápasů, ve kterých nasbíral 15 bodů za osm gólů a sedm asistencí.

Vlastimil Dostálek (vlevo) v jihlavském dresu s číslem 5 v utkání s Olomoucí. Jihlavský Vlastimil Dostálek pálí zblízka na brankáře Branislava Konráda z Olomouce.

Dostálek může dobře srovnávat rozdíly mezi dvěma nejvyššími soutěžemi v Česku. „Spousta lidí říká, že je to jiný sport,“ zamýšlí se. „Věci pobrané v extralize jsou pro hráče dobré. Ale v první lize, byť i tam hraje spousta kvalitních hokejistů, se stávají takové věci, které se nahoře nedějí. Třeba v první lize vás napadají tři hráči, ale z extraligy na to nejste zvyklí. Proto kluci, co přijdou z extraligy, se s první ligou chvíli perou,“ doplňuje.

Jak by si podle něj vedl současný kádr Motoru mezi domácí hokejovou elitou? „To se těžko posuzuje. Náš tým má obrovskou kvalitu, ale zatím jsme nehráli s žádným extraligovým týmem. V první lize se hraje jiný hokej, nedokážu proto odhadnout, jak by na tom Motor byl v extralize. To bychom tam museli napřed nějaké zápasy odehrát,“ říká Dostálek. Pokud ho trenéři nominují, objeví se v sestavě Budějovic v sobotním utkání ve FrýdkuMístku.

Kromě Dostálka v této sezoně v extralize vypomáhali ještě další hokejisté Motoru. V Jihlavě odehráli dva zápasy také útočníci Lukáš Květoň a Miloslav Čermák. Ve dvou utkáních nastoupil za Plzeň obránce Roman Vráblík a za Spartu brankář Petr Kváča.

„Hned v prvním zápase jsme dostali při našem střídání první gól. To bylo klasické uvítání nováčka,“ vzpomíná Vráblík na duel s Litvínovem. „Byla to parádní zkušenost, zahrál jsem si výborný hokej. Ze začátku jsem nevěděl, co od extraligy čekat, protože je to už nějaký pátek, co jsem v nejvyšší soutěži hrál,“ připouští jeden z pilířů budějovické obrany.

On i Petr Kváča mohou po včerejším konci přestupního termínu ještě za Plzeň a Spartu nastoupit. „Pokud by i po 16. únoru hráli v extraligových týmech, tak už by nemohli hrát za nás. To je spíš pro případ, kdybychom vypadli v play-off, aby po konci sezony mohli naši hráči vypomoci ostatním týmům. Jinak působení Dostálka, Čermáka a Květoně v Jihlavě skončilo,“ uvedl provozní ředitel Motoru Petr Sailer.