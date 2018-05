Parta, trenéři, fanoušci.. Do Jihlavy mě táhlo, říká posila Dostálek

„Věděl jsem, že v Dukle byla vždycky dobrá parta. A loni jsem to sám zažil. Rozuměl jsem si s klukama i s trenéry. A přestože se objevilo víc nabídek, dokonce i z vyšší soutěže, rozhodl jsem se, že chci Jihlavě pomoct zpátky do extraligy,“ vysvětloval Dostálek. „Tohle město si ji zaslouží,“ dodal.

To byl ten hlavní důvod, proč jste kývl na jihlavskou nabídku?

Řekl bych to tak, že šlo o víc střípků, které moje rozhodnutí skládaly dohromady. Ať už zmíním partu, trenéry, fanoušky... Prostě mě to do Jihlavy táhlo.

V Českých Budějovicích už jste dál zůstávat nechtěl?

Nabídku jsem dostal, měl jsem opci, ale pokračovat jsem odmítl. Už taky proto, že se dvakrát po sobě nepovedlo splnit cíl. I já jsem zodpovědný za to, že se nepostoupilo do extraligy. Jinak ale nemůžu říct na Budějovice nic špatného. Výborné město, zázemí, lidé ve vedení, fanoušci... Problémy tam byly trochu jinde, ale to nechci ventilovat.

Takže jste si řekl, že do třetice už radost z postupu zažít chcete, a věříte, že Jihlava je pro splnění vašeho snu tím nejlepším týmem?

Ano, věřím, že to vyjde. Kdybych nevěřil, tak sem nejdu.

Navíc si polepšíte i co se týká vzdálenosti od vašeho rodiště. Mám pravdu?

Určitě. Z Jihlavy to mám do Přerova hodinu a půl autem, kdežto z Budějovic to bylo nějakých 330 kilometrů. Člověk sjel v Humpolci a následná cesta do Tábora, to bylo něco otřesného.

Nicméně předpokládám, že bydlet budete v sezoně v Jihlavě. Měl jste během svého krátkého působení v loňské sezoně možnost ji trochu poznat?

Jasně, chodil jsem s klukama na večeře a na kávu. Poznal jsem tedy hlavě zdejší nejdůležitější nákupní centrum. (usmívá se) A teď, když jsem byl v Jihlavě podepisovat smlouvu, tak jsem si udělal výlet s rodinou i do zoo.

Dělal vám někdo loni průvodce?

Nebyl to jen jeden spoluhráč, vždycky nás vyráželo víc. Třeba Kuba Suchánek, Adam Zeman, Matěj Stříteský nebo Richard Diviš. Byli jsme taková jedna parta, která chodila na obědy, na večeře. A to se mi moc líbilo. Právě tohle mi třeba v Budějovicích chybělo.

Oproti loňské sezoně se ovšem kádr Dukly výrazně změní. Spousta hráčů už jihlavský dres oblékat nebude. Mimochodem, zařadí se mezi ně i vámi zmiňovaný Jakub Suchánek?

Nevím, nevolali jsme si, ale byl bych rád, kdyby Kuba zůstal. Přál bych si, aby zůstalo co nejvíc kluků z loňska. I když samozřejmě už vím, že končí Radek Hubáček s Pepou Skořepou. To byli výborní kluci. Ale nedá se nic dělat.

Na které zápasy se nejvíc těšíte?

Myslím, že s Motorem to bude hodně vyhecované. A pak asi na mateřský Přerov. To pro mě budou dvě malá derby.

V oněch už zmiňovaných zápasech, kdy jste Dukle jezdil vypomáhat, jste nastupoval s číslem 5, které v minulosti nosil například i Jaroslav Holík. Necháte si ho i pro novou sezonu?

Nechci na tom nic měnit. Je to číslo, se kterým hrála velká legenda československého hokeje, takže mi bude ctí ho nosit dál. A snad mu nebudu dělat ostudu. (usmívá se)