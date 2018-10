Jihlavský Dostálek: Jestli s Kladnem přijede i Jágr? To my neřešíme

Před aktuální sezonou měl jasno. Přestože dostal nabídku na prodloužení smlouvy v Českých Budějovicích, rozhodl se pro změnu. A zatím se zdá, že mu skutečně prospěla.

„V Budějovicích jsem pokračovat nechtěl, protože jsem tam byl dvě sezony a pro klub nebyly úspěšné,“ připomíná nenaplněné extraligové ambice Motoru. „První rok z toho byla neúspěšná baráž, druhý rok brzké vyřazení v semifinále. A mně trošku chyběla motivace dál tam působit.“

Potřeboval nový impulz

O šikovného útočníka se sice zajímalo hned několik extraligových klubů, Dostálek se ale rozhodl vrátit do Jihlavy. Tedy do klubu, ve kterém při loňském krátkém hostování v nejvyšší soutěži ve 14 zápasech nasbíral 8 bodů (4+4).

Na jeho volbě nic nezměnil ani fakt, že Dukla elitní společnost nuceně opustila. „Nějaké nabídky z extraligy jsem měl, ale prostě jsme se nedohodli. Já jsem ani nechtěl jednat, byl jsem rozhodnutý pro Jihlavu,“ vzpomíná Dostálek. „Chtěl jsem změnit prostředí, lidi kolem klubu, potřeboval jsem nový impulz. A ten je tady zatím výborný. Doufám, že to tak bude pokračovat.“

Na Vysočině se odchovanci přerovského hokeje zatím skutečně daří. Při svých 15 dosavadních letošních startech si připsal 15 kanadských bodů (11+4). A aktuálně je nejen nejlepším střelcem Dukly, ale i jedním z nejúspěšnějších kanonýrů v celé Chance lize.

„Momentálně jsem hodně vytížený a jsem za to rád,“ pochvaluje si Dostálek. „Každému hráči se dobře hraje, když má každý zápas vysoký ice-time a má pořád šanci na tom ledě zanechat stopu a pomoct týmu.“

Podobný prostor na ledě Dostálek na jihu Čech dostal naposledy pod bývalým koučem Motoru Antonínem Stavjaňou. „Naopak když přišel pan Jelínek, přivedl si své hráče a sestava se stále točila. Takže jsem byl rád, že jsem na měsíc odešel do Jihlavy,“ vzpomíná na minulou sezonu. „Paradoxně jsem v extraligové Jihlavě hrál více minut než v první lize za Budějovice.“

To vše už je však minulost. Nyní si Dostálek může užívat prostoru v elitních formacích Dukly. „Poslední zápasy nastupuji s Pepou Skořepou a Lukášem Andělem. As nimi je opravdu radost hrát. Oni mi dávají parádní přihrávky a já se jen snažím puk uklízet do branky,“ usmívá se.

„Jsem rád, že mi to tam zatím padá. A že můžu týmu pomoct,“ pokračuje Dostálek. „Snad se brzy vrátí Matěj Pekr a budeme na to střílení gólů dva.“

Z outsidera je rázem favorit

Po rozpačitém úvodu soutěže se Jihlava znovu rozjela. Z posledních šesti zápasů má na svém kontě pět výher a v tabulce se prokousala na čtvrtou příčku.

„Doufám, že úspěšnou šňůru protáhneme dál. Teď nás čekají dvě velice těžká utkání, doma s Kladnem a v Havířově. Ale věřím, že pokud zopakujeme výkony z posledních zápasů, tak v obou zápasech budeme bodovat.“

Po sestupu z nejvyšší soutěže se pozice jihlavských hokejistů radikálně změnila. Zatímco v extralize chodili do utkání v pozice týmu, který může jen překvapit, nyní se na Duklu všichni soupeři náležitě připraví.

„S tím jsme do sezony šli a byl dostatek času si do hlav nastavit, že už nejsme outsider, ale naopak jsme favorit soutěže,“ připomíná Dostálek ambice Jihlavy. „Tým, který tady je, je velice silný. Očekává se od nás, že budeme na prvních třech místech tabulky. A my se pomalu škrábeme nahoru.“

Jestli Dukla zlepšenou formu potvrdí, ukáže tento týden. Aktuálně čtvrtý tým prvoligové soutěže (33 bodů) dnes hostí druhé Kladno (35) a v sobotu se představí na ledě pátého Havířova (32).

„Na zápas s Kladnem se určitě těšíme. Se soupeři, jako jsou Kladno a Budějovice, se dá předvádět dobrý hokej. Navíc hrajeme doma, mohlo by přijít dost lidí,“ přeje si. „Doufáme, že to bude za tři body.“

Při vyslovení týmu Kladno se v této sezoně automaticky dodává také jméno Jaromír Jágr. Řada fanoušků netrpělivě vyhlíží, až se šestačtyřicetiletá legenda dá konečně zdravotně do pořádku a bude moct nastoupit do utkání.

Prožívají tyto záležitosti i samotní hokejisté? „Jestli přijede Jágr, nebo ne, to my neřešíme. Spíš se soustředíme na Kladno jako na tým,“ tvrdí Dostálek. „Samozřejmě kdyby přijel, bylo by to super. Mohli bychom si proti němu zahrát. Ale záleží na něm. Na tom, jaký je jeho zdravotní stav, jestli mu dovolí nastoupit, nebo ne.“