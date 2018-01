Psychicky jsem byl na dně, říká Němec. Doufá v druhý restart

Na sklonku roku 2017 tam Kometa svého talentovaného centra odeslala na měsíc, aby nabral sebevědomí a dech. Podruhé už je to hostování do konce sezony.

„Delší dobu nepodávám výkony, jaké se ode mě očekávají. Došlo k tomu, že jsme se rozloučili. Než abych se trápil a Kometa čekala, jestli se zvednu, nebo ne. Na dojmy není čas, v úterý se hraje,“ hlásil Němec večer z Mladé Boleslavi.

Vrátil se tam, kde se mu, na rozdíl od Komety, dařilo. V mužstvu BK tedy i zakončí prazvláštní sezonu.

Němcova bilance v sezoně 13 bodů (8+5) zaznamenal za Kometu, v lednu zdobí jeho kolonky jen dvě asistence. 7 bodů (3+4) si připsal v Mladé Boleslavi, kde bude nyní na svoje statistiky navazovat.

Na to, že mu jeho hokejové fígle kazí zranění, si už mohl pomalu zvyknout. Že ho zradila hlava, to se Němcovi v extraligové kariéře stalo poprvé.

Sezonu začal bodovou sklizní v Lize mistrů, ihned patřil mezi brněnské opory. Což se však v nejvyšší soutěži nečekaně zastavilo.

„Nevím, jestli to bylo tlakem, přetlakem hráčů v Kometě, kvalitou kádru nebo v systému, jaký se letos v Brně hraje. Těžko říct, proč mi to nesedlo. Dlouhodobě jsem nehrál dobře a tímhle to jen vyvrcholilo,“ přiznává férově. „Dostalo se mi to do hlavy, začal jsem to moc řešit, byl jsem psychicky na dně. Když člověk ale nemá hlavu v pořádku, nemůže hrát,“ ví.

Ani minulá sezona nebyla pro Němce celá růžová, to se však změnilo v play-off, kde byl zejména proti Spartě nezastavitelný.

Letos se tím momentem obratu jevil být pro Němce měsíc na hostování. Z „boleslavské ozdravovny“ se vrátil ve formě, třikrát za sebou skóroval. Načež zvadl. „Během chvilky jsem byl hlavou zase dole. Dalo se čekat, že něco proběhne,“ rekapituluje. „Chtěl jsem zůstat v Brně, jsem tam doma, ale nemá cenu plakat. Mladá Boleslav měla zájem a já musím hrát tak, abych jí pomohl sezonu úspěšně dokončit. A taky abych se sám zvednul a mohl uvažovat, kde zakotvím dál.“

Bude to zase v Kometě, kde byl sedm sezon? V květnu mu tam končí smlouva.