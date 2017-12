Němec slyšel v Brně potlesk, návrat do Komety řešit nechtěl

Konec dobrý, všechno dobré? Ne tak pro Vojtěcha Němce, hokejového útočníka, který si poprvé zahrál v Brně proti Kometě, jejíž dres posledních pět let nosí.

Fanoušci na Němce nezapomněli a po utkání hlasitě vyvolávali jeho jméno. „Za tak krátkou dobu na mě snad nemohli ani zapomenout,“ usmíval se útočník v bundě s logem Mladé Boleslavi a kulichem v boleslavských barvách v ruce.

Němcovy okamžiky 2. minuta: Nastupuje ve třetím boleslavském útoku mezi Pacovským a Knotkem. 9. minuta: Přes bránícího Štencla nebezpečně vystřelil na Čiliakovu vyrážečku, natahoval se po dorážce, v té mu brankář pohotově zabránil. 32. minuta: Výborně načasovaným pasem našel Němečka, do jehož rány obětavě lehl obránce Barinka a puk zastavil.

Na to, co potlesku předcházelo, se přesto bude nejspíš snažit dost rychle zapomenout.

Kometa jeho „provizorní“ tým přehrála jednoznačně. „Od nás to byla parodie na extraligový hokej,“ nepáral se s hodnocením Viktor Ujčík, asistent trenéra poražených. Němec s ním souhlasil. „První třetina byla od nás katastrofální, zápas rozhodla,“ řekl směrem k periodě uzavřené vedením Komety 3:0. V ní měl svoji největší šanci, kterou si vypracoval. „Zbytek mých střel byly takové slabé žblabuňky,“ ohodnotil se.

V šancích, jak je jeho zvykem, raději nahrával, než pálil. Vytvořil několik situací, které mohly být potenciálně nebezpečné, ale obránci Brna si s nimi poradili.

„Stát tady v Rondu na druhé straně jako soupeř bylo něco jiného, ale teď hraju za Boleslav a snažím se podat stoprocentní výkon. Doufám, že dneska jsem nehrál nějak špatně, aby někdo nemohl říct, že jsem to Brnu nechal. To proboha ne! Snažil jsem se nevnímat, že hraju proti Brnu, oprostit se od slovních pošťuchování a tak,“ líčil.

O tom, kde bude hrát od pondělí, až mu skončí měsíční výpomoc v Mladé Boleslavi, nemá zatím žádné zprávy. Ani brněnský klub na tuto otázku dosud nedal odpověď. „Nechci to teď řešit. V neděli mě ještě čeká jeden zápas a pak se dozvím, jestli si to zas zabalím a pojedu zpátky do Brna, nebo zůstanu v Boleslavi nebo půjdu někam úplně jinam,“ podotkl smířeně.

Nad tím, jaké by měl preference, jen mávl rukou. „Na preference se nehraje. Chtěl bych domů, protože tady mám rodinu a odloučení od ní je těžké, ale má to i druhou stránku. Zahraju si hodně a snad jsem nabral část sebevědomí, co jsem v Kometě ztratil. Ale říkám, rád bych se do ní vrátil,“ pokrčil rameny.



Jsem tady jako host Vojtěch Němec, kmenový hráč Komety, si poprvé v kariéře vyzkoušel, jaké to je, hrát v Brně ne jako domácí, ale jako host. Foto: Marie Stránská, MAFRA