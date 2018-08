Útočník Němec po duelu s Luganem: Smekám před fanoušky obou klubů

„Můžeme být spokojení. Konečně jsme si to zkusili s ostrým soupeřem a myslím, že ten zápas měl velice dobré parametry. Odvedli jsme slušný výkon a výhra je moc fajn,“ pochvaloval si 32letý Němec.

Dvě třetiny jste měli výraznou herní převahu? Bude v útočné aktivitě největší síla Plzně?

To je základ hokeje. Být silní na puku a hrát u nich, kde se góly nedostávají. Měli jsme velký tlak, ale byla tam i nějaká okénka dozadu a na to si musíme dát pozor. Z toho by spousta soupeřů mohla hrozit. Naštěstí jsme to dnes ustáli.

Zkuste popsat vaše dva góly.

Pokaždé to byla super práce někoho z mančaftu. Při první střele stál výborně před brankou Míra Indrák, gólman vůbec nic neviděl a já to přes dva hráče dobře trefil. Druhý gól, to zase byla skvělá práce Jardy Kracíka. Já už neměl za úkol nic jiného, než trefit branku.

Tyhle přihrávky zpoza branky jsou Kracíkovou elitní disciplínou. Je radost s ním hrát?

Musíte na tyhle situace být připravení. Já jeho styl pořádně neznal, ale kluci říkali, že Jarda operuje hlavně v kuchyni, za brankou. A konečně poznávám, co to znamená. (úsměv) Když to takhle od něj bude chodit v sezoně, bude to super.

I přes váš tlak byl stav vyrovnaný. Něměli jste rozhodnout dřív?

Jo. Trenéři nás stále upozorňují, že okolo brány to musíme zjednodušit, tlačit se víc do zakončení. Toho přehrávání tam bylo i dnes hodně. Ale to je ten český, vyčůraný hokej. Asi nikdy nebudeme zarputilí jako Kanaďané, kteří všechno cpou do branky. Ale do hlav to prostě musíme dostat víc a něco změnit.

Co říkáte návštěvě, která vyšplhala přes čtyři tisíce lidí?

Super! V tuhle dobu, v tomhle počasí... Parádní atmosféra. Chci smeknout jak před našimi, tak i před jejich fanoušky. Vytvořili skvělou kulisu.