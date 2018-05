Chci to vzít od píky, líčí plzeňská posila Vojtěch Němec

„Popravdě, v té době jsem ještě nevěděl, že půjdu do Plzně, s panem Vlasákem jsme to dořešili až na konci dubna,“ líčí 32letý Němec, který se v pondělí zapojil do letní přípravy extraligové Škody.

Komu jste vůbec přál titul?

Kometa hrála výborný hokej, ale titul už měla z předchozí sezony. Tak jsem si spíš říkal, že je čas na někoho jiného. Ale je fakt, že Brno zlato získalo zase zaslouženě.

Když teď vaši noví spoluhráči v Plzni vidí tetování s logem Komety, hodně popichují?

Kdepak, to není třeba. Pohár zůstává stejný, ten snad jen tak měnit nebudou. A místa pro další znak je tam dost. Takže doufám, že po příští sezoně se zaplní. (úsměv)

Plzeň čeká v Lize mistrů obhájce titulu Finský obhájce trofeje, mistr Slovenska a „starý známý“ ze Švýcarska. Těžkou skupinu určil včerejší los základních skupin Ligy mistrů v Dánsku, dějišti mistrovství světa, hokejistům Plzně. Ve skupině H narazí na Jyväskylä, Banskou Bystrici a Lugano, s nímž se utkali v play off Champions League před dvěma lety. „Nečeká nás nic jednoduchého, vždyť i Lugano hrálo finále švýcarské ligy. Ale i tak se budeme chtít porvat o postup,“ hlásil sportovní manažer HC Škoda Tomáš Vlasák, který se osobně zúčastnil losovacího aktu v Kodani. Jyväskylä ve finále uplynulého ročníku zdolalo švédského mistra Växjö a stalo se prvním finským vítězem v historii soutěže. I do letošního ročníku se kvalifikovalo 32 týmů, které byly rozdělené do osmi skupin. „Z pohledu cestování je to výborná volba. Věděli jsme, že jeden letecký výlet nás nemine, Švédů a Finů bylo v nabídce hodně. Ale jsme spokojení, další destinace jsou v dobrém dosahu,“ mínil Vlasák. Česko má v Lize mistrů čtyři zástupce, kromě Plzně ještě Brno, Hradec Králové a Třinec. Boje ve skupinách začnou 30. srpna a skončí 17. října, pak je na řadě play off. Nový šampion zvedne nad hlavu pohár 5. února 2019.



Jak se váš přesun na západ Čech vůbec zrodil?

Už od minulé sezony jsem to měl v Kometě nahnuté, dohrával jsem ji v Boleslavi. Když jsem pak řešil, jestli se vrátit do Brna, pan Zábranský mi dal najevo, že se mnou už nepočítá. S agentem jsme hledali, kdo by měl zájem. Ozvala se Plzeň a byla to pro mě jasná volba. Hokej, který předvádí, chce hrát i nadále a ten by mi jako typu měl sedět. Nebylo co řešit.

Je to trošku restart kariéry?

Měl jsem předtím dobré sezony, ale ty poslední dvě nebyly ideální. Ani nevím, čemu to přičítat. Asi mi hlava trošku nepobrala styl, který jsme v Brně začali praktikovat. Pro mě je to teď opravdu nový začátek. Chci to vzít od píky, i když to ve 32 letech zní možná trošku divně. Ale je to restart, který chci mít povedený. Proti Plzni se mi snad pokaždé dařilo, ale vždycky to byl vynikající soupeř. Teď jsem rád, že můžu být součástí stylu, kterým se prezentuje. Doufám, že se prosadím a Plzni pomůžu tam, kam patří.

Když jste vešel do kabiny, znal jste hodně tváří?

Podle jmen a obličejů dost, ale osobně snad jen dva kluky. Znám se s Milanem Gulašem, Vencu Nedorosta jsem potkal v Liberci. Není to jako v Boleslavi, kam jsem přišel a znal půlku mančaftu. Je to nové, ale myslím, že během letní přípravy se seznámíme až až. Prostor na stmelení si určitě najdeme. (smích)

Ale ten tvrdý letní dril bude na prvním místě, že?

Začalo se pěkně zostra. Ale je to potřeba. Já nesnáším běhání, raději bych byl zavřený v posilovně. Jenže bez toho to nejde. Myslím, že kondiční kouč Honza Snopek to má připravené a zpracované velmi dobře. Za prvé to bude odsejpat a za druhé to splní účel, který má.