Olomoucká posila Tomeček o spoluhráčích: Kluci jsou velcí bojovníci

„Těším se,“ hlásí Tomeček. „Líbí se mi tady prostředí i hokej,“ přidává první dojmy.

Jméno Tomeček si pozornější hokejoví fanoušci spojí s Karlovými Vary. Aby ne, vždyť tam donedávna působili hned dva bratři. Po deseti letech se ale mladší Vojtěch rozhodl vyzkoušet jiné prostředí a zamával sestupující Energii.

Novou adresu našel prakticky v sousedství, v nedalekém Chomutově. Těšil se na spolupráci s hokejovým fanatikem Vladimírem Růžičkou, ale štěstí u Pirátů nakonec hledal marně. Za dvaatřicet zápasů základní části posbíral jen jeden gól a tři asistence. Na taková čísla z Varů nebyl zvyklý. „Sezonu jsem si pro sebe zhodnotil a víc se k tomu nechci vracet. Už je to za mnou, nyní se budu soustředit na to, co mě čeká,“ nechce se babrat v minulosti.

Vojtěch Tomeček Narodil se v roce 1994 a pochází z Milevska, kde také s hokejem začínal. Ve 12 letech zamířil do Karlových Varů, tam postupně prošel všemi věkovými kategorii až do extraligy, kterou hraje od 19 let. V juniorce Energie dvě sezony okusil i ruskou Mládežnickou hokejovou ligu (MHL), kde nasbíral v 80 zápasech 77 bodů (33+44). Od 16 let působil v mládežnických reprezentacích, za něž odehrál 52 zápasů a připsal si 32 bodů (13+19). V extralize má za pět sezon 216 zápasů, během kterých nastřílel 28 gólů a na 17 nahrál. S Karlovými Vary hrál dvakrát baráž, podruhé neúspěšně. Za Energii hraje v obraně jeho bratr Jan (27 let).

Za novou výzvou se vydal přes celou republiku až na Hanou. „Dálku neřeším. Dostal jsem nabídku a přijal jsem ji. Líbí se mi tu,“ líčí Tomeček po startu přípravy a vypadá to, že se ani nemusel dlouho rozhodovat, než pod smlouvu připojil svůj podpis. „Kdykoli jsem hrál proti Olomouci, byl to hrozně bojovný tým. Kluci mají neskutečné nasazení a srdce. Jsou to velcí bojovníci,“ říká s uznáním.

Podobný herní projev se od něj při urostlé postavě dá čekat i na ledě. „Tohle mi určitě sedí. Takto jsem to měli i v předchozích klubech, kde jsem byl, a také proto jsem si Olomouc vybral,“ přiznává.

Tomeček přichází s vizitkou talentovaného mladíka, vždyť za mládežnické reprezentace pravidelně nastupoval od šestnácti let a za tu dobu nastřádal přes padesát mezinárodních startů. První dva v seniorské reprezentaci si připsal i v uplynulé sezoně, kdy odehrál přípravné zápasy proti Slovensku.

V kádru kohoutů má nahradit Jana Eberleho, jenž zamířil do Plzně. O tom, že by se automaticky postavil do první lajny vedle Knotka a Laše však nechce ani slyšet. „Budu dělat všechno pro to, abych rychle zapadl. A abych plnil to, co mám, a šlo to dobře týmu,“ říká skromný mladík.

Zatímco místo na ledě a důvěru si bude muset u trenérské dvojice Tomajko–Moták teprve vybojovat, orientaci v kolektivu mu usnadní další mladíci v týmu. „Znám tu Honzu Lukáše, Tomáše Dujsíka a Aleše Jergla, jinak nikoho. Ale v tomhle určitě nebude problém. Věřím, že kluci jsou tu v pohodě a přijmou mě,“ nepochybuje.

Na startu nového angažmá si nedává mety v podobě nastřílených branek nebo kanadských bodů. Ve své poslední sezoně v Karlových Varech jich nasbíral devatenáct za 10 gólů a 9 asistencí. „Hlavně si přeji naplnit představy, proč si mě v Olomouci vybrali. A samozřejmě dosáhnout na ten nejvyšší týmový cíl, jaký si dáme,“ naznačuje trochu nekonkrétně.

Cíl ovšem bývá v Olomouci ve všech extraligových sezonách stejný – vyhnout se boji o záchranu a dostat se minimálně do předkola play off. To nutně musí lákat i Tomečka, vždyť odehrál už pět extraligových sezon, ale atmosféru bojů o titul dosud nepoznal. S Energií si dvakrát zahrál baráž a na desítku marně útočil i s Piráty. „Play off by bylo skvělé,“ usmívá se.