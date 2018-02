Budějovický Jonák dal Vsetínu dva góly, pak soupeře pochválil

„Druhou část jsme začali tragicky. Takové vstupy do třetin se nám nemohou stávat. Naštěstí jsme žádný gól neinkasovali. Pak jsme trochu zvedli pohyb, začali jsme se srážet. Pak přišla pasáž hry, ve které jsme byli lepší,“ řekl Jonák pro webové stránky Motoru.

„Valaši dnes rozhodně nebyli horším týmem, dokonce si myslím, že nás většinu zápasu přehrávali. My jsme měli jen nějaké pasáže, kdy jsme je dokázali zatočit, ale moc jich nebylo. Smekám klobouk před Vsetínem a myslím, že dnes byli lepší než my,“ uznal Vít Jonák.

On a Luboš Rob mladší, se kterým ve středu hrál v jedné formaci, se postarali o všechny góly Motoru.

„Když jsem viděl, že Petr Vampola čeká a někoho hledá, tak jsem do toho zkusil kopnout. Dostal jsem hezkou žabičku, přešel jsem kolem beka a naštěstí to tam propadlo. U druhého gólu Václav Nedorost nahrál od levého mantinelu jen do středního pásma, aby to nebylo zakázané uvolnění. Já jsem si všiml, že beci jsou celkem daleko od sebe, tak jsem se rozjel, plácl do puku a ten nakonec spadl do branky,“ popisoval Jonák své trefy.

V sobotu nastoupí první Motor na ledě osmé Třebíče a ve středu doma hostí Ústí nad Labem.