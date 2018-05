Vsetín má finského obránce, přijít může ještě další Skandinávec

„Na ledě působí velmi jistě a sebevědomě,“ charakterizuje exotickou posilu jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola.

Příchod zadáka druholigového týmu týmu SaPKo pomáhal dotáhnout do zdárného konce brankář Sasu Hovi, který na Lapači chytal v sezoně 2005/06 a s nímž je v kontaktu vsetínský sportovní manažer Radim Tesařík.

„Sasu nám poskytl cenné informace,“ poznamenal Tobola, který nevylučuje příchod dalšího Mäkinenova krajana. „Klidně se tady může objevit další hráč ze Skandinávie.“

V červnu 23letý bek je pátou posilou Vsetína, který lovil především v Českých Budějovicích. Z jihu Čech zamířili na Lapač brankář David Gába a dvojice útočníků Vít Jonák - Luboš Rob. Z Frýdku-Místu dorazil forvard Antonín Pechanec.

„Mužstvo se snažíme doplňovat systematicky, aby každý hráč měl svoji roli. Oproti loňské nováčkovské sezoně je to rozdíl, to jsme nevěděli, do čeho jdeme,“ prohodil Tobola.

S většinou hráčů přitom uzavírá smlouvu na jednu sezonu. „V tom jsme opatrní. Zároveň stavíme hodně na tom, aby hráči u nás byli spokojení. To se nám třeba vyplatilo v případě Jonáka, který byl u nás loni jeden měsíc, přesto se mu prostředí zarylo pod kůži a Vsetínu dal přednost před dalšími nabídkami,“ těší Tobolu.

Vsetínští fanoušci si pamatují také Luboše Roba, na Lapači se před jedenácti lety se Sasu Hovim potkal otec současné posily.

„Hrál tu v době, kdy už nebylo tolik peněz a nedařilo se tolik, ale Vsetín mi jen doporučil,“ řekl Rob mladší v rozhovoru pro webové stránky klubu.

Vsetín má momentálně na soupisce jednoho brankáře, šest obránců a dvanáct útočníků, což není zdaleka konečný počet. „Kádr by měl mít 21 nebo 22 hráčů plus brankáři a naši dorostenci, kteří tvrdě makají v suché přípravě,“ shrnul Tobola.

Na prvním tréninku na ledě hodlají mít trenéři zkompletovaný tým minimálně z 90 procent.

„Nechceme pak příliš experimentovat, ale zároveň si nechceme zavřít dveře, kdyby se objevil někdo zajímavý,“ vysvětlil šéf vsetínských hokejistů, kteří počítají s navýšením rozpočtu o 10 až 20 procent. „Odpovídá to zkvalitnění týmu.“