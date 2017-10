I fanoušci jsou překvapení kvalitou první ligy, říká kouč Vsetína

„Chtěli jsme být výše, ale je to realita. Půlka mužstva první ligu nehrála a čekali jsme, jak se s ní popasují. Je kvalitní, těžká a vyrovnaná. Největší favorité můžou prohrát s kýmkoliv,“ říká druhý trenér Vsetína Luboš Jenáček.

První dva duely jste vyhráli. Nemohlo to tým trochu ukolébat?

Nevím. Je pravda, že dva zápasy nám vyšly od prvního po posledního hráče a výborně zachytal Horčička, což v posledních zápasech až tak nebylo. Gólmani neměli skvělou fazonu, trošku jim chybělo i štěstí. Hranice úspěchu a neúspěchu je tenká. Neodehráli jsme některé zápasy zle, ale bodově je nezvládli.

Narážíte tím i na poslední v Prostějově, kde jste vedli 3:1, že?

Je to hokej. Ne vždy vyhrává lepší mužstvo. Mrzí nás to. Cítili jsme, že máme na vítězství. Mít tři body, na tabulku se dívá lépe.

Jak velký je skok z první do druhé ligy?

Říká se, že mezi extraligou a první ligou je menší rozdíl než mezi druhou a první. Jenom jsme se v tom utvrdili. Slavie nebo Vary hrály v přípravě vyrovnané zápasy s extraligovými mančafty, kolikrát je porazily. Hlavní rozdíl proti druhé lize je v rychlosti, na všechno je méně času, hráči jsou silově lépe vybavení. Ve druhé lize jsou hráči handicapovaní tím, že trénují po práci, v první lize dělají jen hokej.

Chystáte změny v kádru?

Už se nějaké udály. Přišli obránci Šenkeřík a junior Krenželok z Vítkovic. Do útoku Vít Jonák. Přestože je relativně mladý, má zkušenosti. Hrál v Boleslavi, Benátkách, Liberci. Se soupiskou se dá pracovat do konce ledna. Postupně si vyhodnocujeme, jak se kdo se soutěží vyrovnává. Nic není definitivního. Nejsem v pozici, že sezonu odpískáme a zkusíme to příští sezonu, když nemůžeme sestoupit.

Diváci za vámi stojí, i když prohráváte. Jak to vnímáte?

Ceníme si, kolik jich chodí, jak stále fandí. Myslím, že situaci chápou, jsou trpěliví. I je překvapilo, jak je první liga kvalitní oproti druhé, která tady byla deset let. Jsme si vědomi, že to nemusí být věčně, chceme jim dělat radost a vítězit.

Od sobotního duelu s Kadaní se dá odrazit, že?

To jsme si mysleli už v Prostějově. Kadaň přistoupí k zápasu stejně jako my. Bude to psychicky náročné utkání, ale doufáme, že se od něj odrazíme k lepším časům. Tým má na to, aby šel vzhůru.