Skromné cíle stranou. Hokejisté Vsetína mají bonusy za extraligovou baráž

„Loni jsme je neměli,“ potvrdil sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík, že ambice šestinásobných extraligových mistrů sahají výše než v loňské nováčkovské sezoně.

Po základní části Chance Ligy, která začíná v sobotu, by rád viděl mužstvo trenérského tandemu Dopita–Jenáček v první čtyřce, aby mělo v úvodním kole play off výhodu startu série v domácím prostředí. „Několikrát jsme řekli, že naším cílem je semifinále, a pro to jsme udělali všechno – vedení, trenéři i hráči,“ zdůraznil Tesařík.

Příprava se Vsetínu povedla náramně. Z osmi zápasů vyhrál sedm, porazil extraligové Vítkovice či slovenskou Nitru.

Cizinci v týmu Vsetína Brankář Jan Šelepněv* (Bělorusko).

Jan Šelepněv* (Bělorusko). Obránci Tomáš Frolo, Peter Mikuš* (oba Slovensko), William Mäkinen* (Finsko).

Tomáš Frolo, Peter Mikuš* (oba Slovensko), William Mäkinen* (Finsko). Útočníci Mikael Kuronen* (Finsko), Roman Rác* (Slovensko), Mitchell Theoret* (Kanada).



* Noví hráči.

„Líbilo se mi nasazení. Mile nás překvapili brankáři. Oba udělali dojem,“ zmínil novou maskovanou dvojici Gába–Šelepněv.

Běloruský brankář se zkušenostmi z Kontinentální ligy je jednou ze šesti zahraničních posil. Ruskou soutěž si zahrál také slovenský obránce Peter Mikuš.

„Cizinců je hodně. Ale záměr to nebyl. Takhle to vyšlo, když jsme skládali mužstvo,“ pravil Tesařík.

Finského obránce Mäkinena si Vsetín vyhlédl už v průběhu loňské sezony, následně ho doplnil útočník Kuronen.

„Nebylo to tak, že bychom jen zavolali a dali nabídku. Vytipovali jsme si ve Finsku sedm hráčů. Hodně nám pomohl náš bývalý brankář Sasu Hovi, který hráčům klub a město představil. Oba do týmu rychle zapadli,“ těší Tesaříka.

Ve Vsetíně věří, že do týmu už nebudou muset sahat. Do tréninku se po zranění zapojil i obránce Frolo.

„Budeme potřebovat každého hráče, sezona bude hodně dlouhá,“ připomněl Tesařík, že v základní části odehraje každý tým 60 kol, o osm více než loni.

Vsetín začne soutěž tuto sobotu v Prostějově, v pondělí se pak představí poprvé svým fanouškům proti Kadani. Na přípravné zápasy přitom chodilo přes dva tisíce diváků.

„Zájem o permanentní vstupenky je stabilní. Prodali jsem jich přes tisíc,“ doplnil Tesařík.