Vsetín dál posiluje, prioritou je obrana. Devátým příchozím je Mikuš

„Petera znám už z dob, kdy jsem hrával extraligu, takže jsem ho měl v paměti. Nastupovali jsme proti sobě, když hrál za Hradec Králové, a herně se mi líbil,“ představil ho sportovní manažer Radim Tesařík.

„Měl jsem ještě nějaké další nabídky, takže jsem si vzal pár dní na rozmyšlenou. Vsetín mi však seděl nejvíce, a to i proto, že to mám blízko domů,“ podotkl rodák z Trenčína.

Na Lapači si od 33letého beka slibují, že uplatní svoje zkušenosti a konstruktivní rozehrávku nejen v přesilovkách.

„Měl by nám hodně pomoct,“ věří Tesařík.

Mikuš je už devátou novou tváří šestinásobného českého mistra, ale teprve druhou do obrany. První byl Fin William Mäkinen.

„Obranu chceme ještě posílit. Jinak je mančaft skoro hotový,“ uvedl Tesařík.

Výjimkou je post brankáře. K Davidu Gábovi, který přišel z Českých Budějovic, hledají ve Vsetíně ještě dva gólmany. Jednoho zkušenějšího, třetím do party má být mladík, jenž zaplní povinnou kvótu juniorských hráčů.

„Počítáme, že několik hráčů ještě přijde na zkoušku na led,“ doplnil Tesařík.

Na ten vyjedou hokejisté Vsetína poprvé 23. července a v přípravě odehrají celkem osm zápasů. Tým už zná také herní model soutěže i rozlosování.

Stejně jako loni postoupí do play off osm nejlepších celků, předkolo znovu odpadá. Sezonu Vsetín zahájí 8 .září v Prostějově, první domácí zápasy by pak měl podle losu odehrát v pondělí 10. září proti Kadani. To však není příliš pravděpodobné, protože Kadaň nechce v soutěži z finančních důvodů pokračovat a hledá zájemce o licenci.