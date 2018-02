Vsetínský Protasenja: Musíme to v Třebíči ukopat! Třeba i škaredými góly

Potřebují k tomu jediné: získat všechny tři body na ledě svého zbývajícího soka v boji o účast ve vyřazovací části z Třebíče.



„Není kam uhnout,“ uvědomuje si Protasenja. „Ale všichni věříme, nikdo si nepřipouští, že bychom to nezvládli. Věřím, že to pro nás bude dobrá příprava na play-off.“

Vyšlo to opravdu stylově: úplně poslední zápas základní části WSM Ligy rozhodne o posledním postupujícím do play-off. Čekal jste, že se o tuto šanci budete tak dlouho prát?

Abych pravdu řekl, myslel jsem, že v play-off budeme dřív než v posledním kole. Ale situace se zkomplikovala, neuhráli jsme potřebné body. Kdybychom některé zápasy nepokazili, nemuseli jsme tohle dvě tři kola před koncem řešit.

Na druhou stranu, nechybělo moc a o vaši šanci jste ve středu mohli definitivně přijít...

Poté, co jsme některé zápasy ztratili, jsme jen doufali, že všechno ostatní vyhrajeme. A že nám ještě pomůže Frýdek, který musel doma porazit Třebíč. To se stalo. Ale byly to nervy! Po našem zápase jsme to sledovali, Třebíč měla dvě minuty před koncem tutovku. Naštěstí nedali! Frýdek nám dal šanci, abychom to v posledním kole zvládli a postoupili do play-off.

Na druhou stranu: Třebíč určitě bude mít o motivaci postaráno. K jistotě ji stačí bod. Navíc všechny tři dosavadní vzájemné zápasy v sezoně nad vámi vyhrála...

To je pravda. A teď je nejvyšší čas tuto sérii utnout. Máme k tomu nejlepší příležitost. V posledním zápase se rozhodne, jestli sezona byla úspěšná, play-off jsme udělali – a v něm se může stát cokoli. Nebo odejdeme z ledu se svěšenými hlavami. Ale já věřím!

Co by na Horáckou Slavii mohlo platit?

Musíme to ukopat! Padat hlavama do střel, dát klidně škaredé góly. Ale prostě hrát dobře takticky, dodržovat to, co nám řekne trenér. Tahat za jeden provaz a zvládnout to.

Mohlo by vám psychicky pomoct to, že jste ve středu doma smetli Benátky nad Jizerou 9:1?

Nemyslím si. Každý zápas je jiný. Máte soupeře, proti kterým se vám hraje lépe. A pak ostatní, jako je Frýdek-Místek, Havířov nebo právě Třebíč. To jsou týmy, které nám nejméně vyhovují. S Třebíčí jsme letos třikrát prohráli, takže se na ně musíme připravit, něčím je překvapit. A ty tři body, které potřebujeme do play-off, uhrát.

O Vsetínu se ví, že má skvělé fanoušky. Čekáte, že Třebíč zaleje žlutozelená vlna?

Co jsem slyšel, zájem o utkání je mezi fanoušky obrovský. Je to sobota, což nám hraje do karet. Myslím, že přijede opravdu velká podpora. Nám, klukům z Vysočiny, se už také ozvali lidé, že chtějí lístky. Že Vsetínu fandí nejen lidé z města a okolí, ale dá se říct po celé republice. Takže myslím, že atmosféra bude výborná. A i když budeme hrát venku, lidé nás poženou dopředu. Těším se na to.

Poslední zápasy hrajete s tím, že musíte vyhrát. Dá se říct, že už jste přepnuli na play-off modus?

Vnímáme to tak. Do každého zápasu jsme šli s tím, že musíme vyhrát. A myslím, že když to v Třebíči zvládneme, bude to pro nás dobrá příprava na play-off. Chceme si sezonu prodloužit. Doufejme, že to dopadne a my v play-off budeme. A pak můžeme být černý kůň.

Na druhou stranu, dokážete si představit, že by to nedopadlo a vám skončila sezona?

Rozhodně ano, ale končit sezonu 24. února se nikomu nechce. Nevím, proč je to takhle vymyšlené, jestli kvůli baráži... Ale pro týmy, které vypadnou, to bude strašně brzy. Máte před sebou březen, duben a teprve pak začíná letní příprava. Přitom hokejista potřebuje být co nejvíce na ledě, hrát zápasy. Tím se posune dál. To nás taky žene dopředu, nechceme mít po sezoně tak brzy.

V zápase můžete mít ještě jeden úkol: pomoct Davidu Březinovi k titulu nejlepšího střelce WSM Ligy. Pokusíte se o to?

Myslím, že tohle všechno jde teď stranou. Protože naši hru musíme podřídit výsledku. A tomu, proč tam jedeme. Jasně, kdyby to bylo 5:0 nebo kdybychom při power-play jeli dva na branku, tak mu nahraju. Ale opravdu tam jedeme s tím, že chceme urvat tři body. A to, jestli Břízka uhraje střelce, nás nemůže zajímat. Určitě budu rád, když pomůže týmu góly a krále střelců vyhraje. Ale pro nás bude důležitější postup do play-off.

Když se vrátím ke středečnímu utkání s Benátkami, vy jste si v něm připsal čtyři body (2+2). Nechal jste si něco do Třebíče?

Já jsem měl zraněné tříslo, tři zápasy jsem nehrál. Ale dobře jsem potrénoval, vyměnil jsem si nože v bruslích – mám teď větší – a cítím se na ledě opravdu lépe. Hrálo se mi parádně, měl jsem nějaké šance, škoda, že tam něco nepadlo. Každý má radost, když týmu pomůže. My útočníci jsme na ledě od toho, abych dobře bránili, pomohli bekům, ale hlavní úkol je, abychom předvedli něco vepředu. Abychom dávali góly. To se proti Benátkám povedlo. A budu rád, když to vyjde i v Třebíči.