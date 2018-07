Vsetín obměnil půl týmu. Klub je zdravý a vše funguje, říká vedení

„Je dobré mužstvo provětrat. Pak jde o to najít ideální poměr mezi místními kluky a odjinud,“ pronesl druhý trenér Luboš Jenáček na zahájení přípravy na ledě.

Na Lapači po loňské obnovené prvoligové premiéře do družstva řízli. Dvouciferný počet hokejistů odešel i přišel.

„Loni dostalo šanci hodně kluků z druholigové sezony. Dost hráčů se protočilo i v sezoně. Někdo přesvědčil, jiný ne. S někým jsme se dohodli na pokračovaní, s jiným ne. A vyšlo to tak, že půlka týmu zůstala a půlka je nová,“ shrnul Jenáček.

Zbrusu nová je brankářská dvojice Gába - Šelepněv. Na Lapači by jen neradi opakovali loňskou sezonu, kdy se v brankovišti prostřídali čtyři maskovaní muži.

„Věříme, že vytvoří silný pár. Máme také nového trenéra gólmanů z Jihlavy, která produkuje spoustu kvalitních brankářů,“ představil Jenáček Romana Peschouta. „S mužstvem trénuje i Mirek Svoboda, od něhož můžou leccos pochytit,“ zmínil ještě vsetínského odchovance, který podepsal v NHL kontrakt v Nashvillu.

S doplněním mužstva jsou ve Vsetíně spokojení. „Posily jsme vybírali týmově. Jsou to hráči, které jsme chtěli,“ pravil Jenáček.

V kabině už nezní jen čeština občas proložená slovenštinou. Druhým dorozumívacím jazykem se stala angličtina. S adaptací jsou nejdále William Mäkinen a Mikael Kuronen, finská dvojička absolvovala větší část suché přípravy.

„Hned se zapojili do kolektivu. Neplatí, že jsou to chladní Seveřani. Podle prvních dojmů by měli být výraznými hráči týmu, oporami,“ míní Jenáček.

Od urostlého Kanaďana Mitchella Theoreta si zase slibuje důraz před bránou.

„Na papíře vypadá mužstvo zajímavě. Očekávání budou velká. Lidé se budou těšit na nové hráče, cizinci jsou kořením,“ vnímá Jenáček.

Posilování odpovídají také vsetínské ambice. Loňské čtvrtfinále je pro šestinásobného českého šampiona málo. Cílem je vyhrát aspoň jednu sérii ve vyřazovací části. Jednatel klubu Daniel Tobola však přehnaný optimismus některých fanoušků mírní.

„Není to o útoku na extraligu,“ upozorňuje Tobola. „Ale Vsetín je hokejové město, klub je zdravý, všechno funguje, a když to jde, tak proč se nezlepšovat.“



Podle Jenáčka se vykrystalizovala silná trojka Jihlava, Kladno a České Budějovice. Ve skupině nejbližších konkurentů by rád viděl výběr, který vede s Jiřím Dopitou.

„Kvalita tady je. Tým se zdá pracovitější než loni. Jak bude soudržný, se ukáže v období, kdy se nebude dařit,“ upozornil Jenáček.

Nováčky uvidí poprvé v zápasové akci 2. srpna v Porubě, 8. srpna se pak můžou vsetínští příznivci těšit na domácí přípravný mač proti extraligovým Vítkovicím.