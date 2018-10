Vsetín se odvolal a doufá ve zrušení trestů za „puštěný“ gól juniorů

Proč by si někdo nechal dát dobrovolně branku? V juniorských ligách od nové sezony platí pravidlo, že po každém zápase, který by jinak normálně skončil po základní hrací době, následuje prodloužení. V něm mohou týmy urvat další bod do tabulky.

Vsetín měl 9. září před koncem utkání za stavu 0:4 vyloučeného hráče na trestné lavici. O tři body ze základní hrací doby už nebojoval, upínal se alespoň na bod, který mohl získat v následném prodloužení.

Proto trenér Jurík přes útočníka Jana Vašenku vzkázal vlastnímu gólmanovi Jakubu Málkovi, ať si nechá vstřelit ještě jednu branku, aby se dorovnal počet hráčů na ledě.



„Podali jsme celkem čtyři odvolání, protože jsme dostali čtyři disciplinární tresty. Očekáváme, že se příští čtvrtek dozvíme výsledek jednání výkonného výboru,“ řekl v pondělí pro iDNES.cz jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola.

Jeho slova následně potvrdil i tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

„Klub by mohl dosáhnout změny rozsudku, pokud by poukázal na nějaké nové okolnosti, které v tom původním rozhodnutí nebyly známy. To by případně znamenalo zrušení trestu. Nebo klub může dosáhnout překvalifikace trestu do kategorie s nižší sazbou,“ vysvětlil Zikmund.

Vsetín žádá právě primárně o zrušení trestu nebo následně o překlasifikování trestu na jinou kategorii než „ovlivnění výsledku“. Za ten je momentálně klub trestán pokutou 80 tisíc korun, zákazem činnosti na 9 měsíců pro trenéra Juríka a podmíněným zákazem činnosti pro hokejistu Jana Vašenku a gólmana Jakuba Málka.

„O tom to všechno je, aby se na případný přestupek nahlíželo jinak. Chtěli bychom zrušení nebo snížení trestu ve všech čtyřech případech,“ doufá Tobola. „Jinak normálně pracujeme, trénujeme a hrajeme. Život běží dál.“

Během září server SeznamZprávy zjistil, že v oficiálním rozsudku disciplinární komise je faktická chyba. Píše, že klub je potrestán za gól na 0:6. Utkání však po uplynutí základní hrací doby skončilo výsledkem 0:5. „Byla to formální chyba sekretariátu, omluvili jsme se za ni. Na rozhodnutí mít ale vliv nebude,“ upozorňuje Zikmund.