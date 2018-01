Alkohol nepiju. Tak nevím, jestli ve Vsetíně zapadnu, bojí se Jekel

Takové jsou kulisy domácích utkání nováčka WSM Ligy ze Vsetína. Ty teď dokonale pozná hokejový brankář Pavel Jekel. „Vždycky, když jsem tam byl, byla tam úžasná atmosféra. Takže se těším, až tam budu chytat,“ tvrdí.

Dvaadvacetiletý odchovanec brněnské Komety, který si v posledních dvou sezonách udělal dobré jméno výkony v Třebíči, totiž opouští kádr Horácké Slavie a minimálně do konce aktuálního ročníku bude působit na Valašsku.

„Mám z toho trošku strach,“ přiznal s úsměvem. „Alkohol nepiju, tak nevím, jak tam zapadnu,“ pokračoval Jekel v lehkém tónu. „A hrůzu mám i z toho, co na můj příchod budou říkat lidi. Přeci jen, Vsetín jsem v sezoně třikrát trochu potrápil,“ připomíná letošní vzájemné souboje, ve kterých soupeřovým hráčům nedovolil vstřelit nikdy více než jeden gól.

„Hlavně, abych teď nevyhořel,“ modlí se Jekel. „Budu se snažit být svůj, ukázat se a předvést i v jiném týmu, co umím.“

O přesunu z Třebíče do Vsetína se dozvěděl ve čtvrtek večer. „Bylo to takové hodně narychlo,“ prozradil. „Ale určitě každá nová zkušenost je dobrá. V Třebíči teď bude chytat Karel Vejmelka, takže bych se moc do branky nedostával. Naopak ve Vsetíně bych podle všech informací dostávat šance měl. Tak doufám, že nezklamu.“

Dnešní duel v Karlových Varech však ještě vynechá. „Mám v Třebíči nějaké nevyřešené věci, tak jsme se s panem Tobolou (Daniel Tobola, jednatel VHK Robe Vsetín – pozn. red.) dohodli, že se ve Vsetíně budu hlásit až v neděli večer.“

Ve Vsetíně potká také několik známých tváří. „Osobně znám asi čtyři hráče: Šurého, Dundáčka, Koptu a Pokorného,“ říká Jekel.

K jeho novým spoluhráčům však budou patřit i extraligou ošlehaní borci Tomáš Frolo a Radim Kucharczyk. „Určitě to pro mě bude zase nová zkušenost s novými spoluhráči. V Třebíči jsme měli Romana Erata, Davida Dolníčka a letos i Tomáše Kalába. Tak uvidíme, co mě čeká teď.“

Když Vsetín slavil první titul, ještě nebyl na světě

Ze slavné historie vsetínského klubu, který na přelomu tisíciletí kraloval nejvyšší domácí soutěži, se mu rozhodně kolena nerozklepou.

Logicky... Když se totiž v roce 1995 ve Vsetíně už radovali z prvního ze šesti mistrovských titulů získaných během sedmi let, Jekel ještě nebyl ani na světě.

„Narodil jsem se až v červenci roku 1995, a tak v době, kdy Vsetín sbíral své úspěchy, jsem o sobě ještě ani nevěděl,“ usmívá se mladý gólman. „Ale určitě jsem se později díval na historické údaje, kdo má kolik titulů a podobně. A viděl jsem, že Vsetín v té době byl jeden z těch top týmů.“

A vzápětí přidává jména dvou klíčových osobnostní tehdejšího vsetínského klubu. „Vím, že za ně chytal skvělý brankář Roman Čechmánek. A hrál tam i momentální trenér Vsetína Jiří Dopita, který je legendou českého hokeje,“ uvědomuje si. „Jsem rád, že pod takovým trenérem můžu hrát. A budu se snažit jeho důvěru nezklamat.“

Paradoxně se tak bude Jekel snažit rychle dohnat i Třebíč. Horácké Slavii totiž v aktuální tabulce WSM Ligy patří sedmá příčka, Vsetín je osmý.

„Na Třebíč mám hezké vzpomínky. Ale teď jdu do Vsetína, budu nosit žlutozelený dres, tak se budu snažit o dobré výkony a výsledky tam,“ vzkazuje na Vysočinu.