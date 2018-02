Vsetínským hokejistům utíká postup do play-off, padli s Havířovem

Zatímco havířovští hráči se vraceli na led na druhou děkovačku svým fanouškům na jinak opuštěném Lapači, hokejisté Robe Vsetín se po vzájemném utkání na dlouhou zavřeli do své šatny.

„Těžko se hodnotí takový zápas, ve kterém jsme potřebovali vítězství a uteklo nám mezi prsty,“ soukal ze sebe těžce slova vsetínský kapitán Jaroslav Markovič.

Sobotní porážka 3:4 v prodloužení je pro prvoligového nováčka velkou komplikací v honbě za postupem do play-off, kam se dostane jen osm nejlepších.

Pokud by Vsetín zvítězil v normální hrací době, Havířov by dohnal a vystřídal na osmém místě; při bodové rovnosti by měl navíc lepší bilanci vzájemných střetnutí. Šest kol před koncem základní části ale ztrácí na největšího konkurenta čtyři body.

„Byl bych špatný kapitán, kdybych tomu nedal sto procent,“ odpověděl Markovič na otázku, na kolik odhaduje postupové šance Vsetína. „Nikde není napsané, že těch šest zápasů nemůžeme vyhrát. Budeme makat. Věřím, že nám pomůžou soupeři a dostaneme se do osmičky.“

Pokud by Markovič a spol. zvládali lépe koncovky dobře rozehraných utkání, nemuseli by spoléhat na podporu mužstev hrajících proti Havířovu.

V sobotu otevřeli skóre už po 25 vteřinách a ve vedení byli dohromady 45 minut. V čase 57:54 však o něho potřetí v zápase přišli a už se nezvedli.

„Za stavu 3:2 jsme se zalekli. Možná jsme se měli o vítězství pobít, tolik se nezatáhnout a zůstat u naší aktivní hry,“ shrnul Markovič.

Vsetín podobným způsobem zkolaboval opakovaně a z posledních čtyř kol potřetí. V Přerově ztratil náskok 3:2, na Slavii dokonce 4:0!

„Máme hluché momenty, ze kterých nás soupeři trestají. Přehráváme je, dostaneme branku a přestaneme si věřit,“ připustil Markovič.

Stejný scénář měl i mač proti Havířovu. Oživit naději na čtvrtfinále bude pro Vsetínské obtížné, ve středu jedou k lídrovi z Českých Budějovic.