Navzdory marodce letí hokejisté Vsetína v první lize vzhůru

„Hodně si toho ceníme. Tabulka je strašně vyrovnaná a každý bod bude dobrý. Kdybychom to nezvládli, byli bychom někde jedenáctí a dobře by se na to nedívalo,“ upozornil kouč Vsetína Luboš Jenáček na titěrné rozestupy v pořadí Chance ligy.

Třetí Vsetín a desátý Havířov od sebe dělí pouze tři body. Vstup do sezony přitom šestinásobným extraligovým šampionům nevyšel po podařené letní přípravě podle představ. Po pěti kolech měli jen pět bodů.

„Panovala velká očekávání. Ale hodnotit něco po pár zápasech je zavádějící. Týmu jsme věřili,“ tvrdí Jenáček.

Vsetín nakoplo vydřené vítězství v Litoměřicích o gól, také následující dva duely vyhrál nejtěsnějším rozdílem branky. „Na rozdíl od loňské sezony zvládáme koncovky lépe. Pak se přidá i lepší herní projev,“ poznamenal Jenáček.

I na pohled výraznější výsledky. Poslední dva soupeře Vsetín porazil dohromady 11:3, přestože ho pořád trápí rozsáhlá marodka. Na listině zraněných, kterou klub aktualizuje po každém kole, je momentálně šest hráčů.

„O to cennější je, že jsme udělali tolik bodů. Je předpoklad, že v kompletní sestavě budeme silnější,“ věří Jenáček. „Bude větší konkurence. Teď hraje, kdo je zdravý.“

Příští čtyři kola Vsetín důkladně prověří. Zatímco z posledních pěti zápasů měl čtyřikrát výhodu domácího prostředí a pouze Poruba patří do elitní osmičky soutěže, teď ho čekají tři ze čtyř duelů venku včetně dvojzápasu proti vedoucí dvojici Přerov – České Budějovice.

„Na utkání se těšíme. Na atraktivnější soupeře se hráči více vybičují,“ doufá Jenáček před středečním startem náročné série v Jihlavě, která loni působila v extralize.

Vsetínští se přitom můžou opřít o nejúdernější útok soutěže. Kompletní trio Rob – Pechanec – Jonák je mezi nejproduktivnější pětkou Chance ligy a dohromady posbírali 43 kanadských bodů.

„Lajna si perfektně sedla. Vyhoví si na ledě i lidsky. Navíc mají za sebou dva obránce, kteří jsou techničtí, umí nahrát a vyvézt puk,“ zmínil Jenáček dvojici Teper–Slováček. „Robe je střelcem, Jonák zvládá černou práci, ale je také hokejový. A Pechanec je mozek lajny s vynikající nahrávkou.“