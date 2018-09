Trenér Vsetína radil vlastnímu brankáři: Nech si dát gól. Svaz trestá

„Svaz zřejmě přecenil etiku a inteligenci některých trenérů,“ uvedl pro iDNES.cz tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.



Vsetín měl před koncem utkání za stavu 0:4 vyloučeného hráče na trestné lavici. O tři body ze základní hrací doby už nebojoval, upínal se alespoň na bod, který mohl získat v následném prodloužení.



Proč by si někdo nechal dát dobrovolně branku? V juniorských ligách od nové sezony platí pravidlo, že po každém zápase, který by jinak normálně skončil po základní hrací době, následuje prodloužení. V něm mohou týmy urvat další bod do tabulky. Vsetín do prodloužení díky inkasovanému gólu, který na rozdělení tří bodů ze základní hrací doby vliv neměl, vstupoval za vyrovnaného počtu hráčů na ledě.



Proto trenér Jurík přes útočníka Jana Vašenku vzkázal vlastnímu gólmanovi Jakubu Málkovi, ať si nechá vstřelit ještě jednu branku, aby se dorovnal počet hráčů na ledě. Jako první o skandálu informoval web iSport.cz.

V čase 59:59 gól opravdu padl, (Vsetín v nastaveném čase stejně prohrál po nájezdech), jenže taktiky trenéra si všimli rozhodčí a po zápase ji uvedli do zápisu o utkání.

„Podle názoru svazu je to v rozkolu s jakýmkoliv základním chápáním fair play, je to velmi hrubý a závažný prohřešek,“ řekl Zikmund.

A svaz nyní trestá. Juraj Jurík dostal na devět měsíců zákaz činnosti, klub dostal pokutu 80 tisíc korun a Vašenka s Málkem dostali zákaz činnosti podmíněný.



Mezeru v pravidlech svaz okamžitě upravil, tresty ze základní hrací doby se do prodloužení v takovém případě přenášet už nebudou. „Už před sezonou se objevily spekulace, že by se toho mohlo zneužívat. Ale ujišťovali jsme se, že by to bylo velice nesportovní, že by došlo k potrestání. Bohužel se to stalo hned první víkend,“ řekl ředitel extraligy Josef Řezníček.

Nízký, nebo vysoký trest? Klub i zástupci českého hokeje se v názorech na výši trestu rozcházejí. „Řešíme na klubu odvolání, jsme zaskočení, trest je velký. Určitě nemáme schovaných 80 tisíc na pokutu, takže musíme najít finance, abychom sezonu zvládli. Je to nešťastná situace. Nyní řešíme náhradní zastoupení za pana Juríka, tu totiž taky nemáme,“ řekl po telefonu jednatel klubu Daniel Tobola.

„V disciplinárním řádu je sazba 9 až 18 měsíců zákazu činnosti. Vzhledem k tomu, že v minulých dvou letech neměl trenér jiné prohřešky, dostal trest na nejnižší možné hranici,“ uvádí naopak Zikmund.

A Řezníček souhlasí:„Vysoký trest to není, je na spodní hranici těžšího provinění.“

„Bylo odpočátku jasné, že to riziko existuje. Vedení svazu se rozhodlo do toho rizika jít,“ přidal Zikmund.

Řezníček zároveň přiznal, že má informace o dalších podobných případech ovlivnění, jen pro ně nemá přímé důkazy. „Kdyby to nepotkalo nás, dalo se čekat, že to potká někoho jiného. To nás ale samozřejmě neomlouvá,“ povzdechl si jednatel klubu Daniel Tobola.

Žádná podrobná upozornění či rady před sezonou však vedení českého hokeje klubům nedávalo. „Základem pravidla je, aby se více trénovala prodloužení. Mělo to mezeru, ale neočekávalo se, že k tomu někdo přistoupí takovým způsobem. Dopředu jsme to považovali za hrubé provinění proti morálce a fair play. To pravidlo před schválením prošlo všemi možnými strukturami, široce se komunikoval,“ vysvětlil Řezníček.

Existuje pochopení pro jednání trenéra Juríka?

Ve Vsetíně se podle Toboly o novém pravidle před startem sezony bavili. „Lidi přemýšlí, jak vyválčit ten další bod, je jedno, jestli prohrajete 1:10 nebo jiným výsledkem, pořád můžete ještě získat.“

„Těžko říct, jestli pro to mám pochopení. Češi jsou vynalézavý národ. Pokud nám někdo něco dovolí, opět jsme se přesvědčili, že toho umíme využít bez jakýchkoliv zpětných vazeb, jestli to je správné, nebo ne,“ vyjádřil názor Řezníček.



„I když se jedná o nejvyšší mládežnickou soutěž, pořád platí, že na prvním místě je výchova hráčů, až na druhém je výsledek. Tady zjevně tu hranici překročili. Pokud někde čtu obhajobu, že trenér jen využil toho, co mu pravidla umožňovala, to je zásadní omyl. On pochopitelně nebyl potrestán za to, že využil pravidla, ale za to, že úmyslně ovlivnil výsledek, v tomhle případě neoddiskutovatelně,“ vyjádřil stanovisko svazu Zikmund.



„Je to špatně z pohledu fair play, člověk má za každých okolností bojovat se vztyčenou hlavou, ale z pohledu sportu je jedno, jestli prohrajete 0:4 nebo 0:5,“ myslí si Tobola.



S tím ale svaz silně nesouhlasí. „Výsledek má číselnou podobnu a pokud gólmanovi řekne, aby inkasoval, je to ovlivnění,“ dodal tiskový mluvčí.

A jestli už k podobným případům po úpravě pravidla nebude docházet, tím si šéf extraligy Řezníček tak jistý není. „Spoléháme na morálku, ale vždycky může nastat situace, která bude proti fair play, potřebujeme ale, aby si všichni uvědomili, že se to hraje proto, abychom se v tom zlepšili. Ne abychom byli všem k smíchu.“