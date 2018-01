Tým se ustálil, hokejový Vsetín dobývá elitní osmičku první ligy

„Je to povzbuzení do dalších utkání a tréninků. A odměna za práci a výkony, jakými se prezentujeme, a také náplast za neúspěchy, které nás štvaly,“ shrnul asistent vsetínského trenéra Luboš Jenáček.

Nováčka soutěže katapultovala na osmou pozici série tří vítězství, během níž pokořil doma vedoucí České Budějovice a Prostějovu utnul na jeho kluzišti šňůru sedmi výher.

„Čekaly nás poslední tři zápasy roku, a kdybychom je nezvládli, tak bychom už nebyli ve hře o play-off,“ řekl pro webové stránky klubu útočník Anatolij Protasenja.

Postavení Vsetína je však stále na vážkách. Na sedmou Třebíč ztrácí sedm bodů, před dvojicí Havířov a Frýdek-Místek je pouze díky lepšímu skóre, Ústí nad Labem je zpátky o dva body, Litoměřice o tři. Do konce základní části přitom Vsetínští odehrají ještě 18 utkání.

„Nesmíme si dovolit delší sérii bez bodu. Teď máme před sebou čtyři zápasy pravdy,“ zmínil Jenáček konfrontaci se třemi tabulkově hůře postavenými soupeři. Ve čtvrtek doma s poslední Kadaní (17.30 hodin), v sobotu ve Frýdku a uprostřed příštího týdne dvojzápas u předposledních Benátek nad Jizerou.

„Pokud podáme plnohodnotný výkon, jehož jsme schopní, můžeme hrát s každým rovnocennou partii,“ podotkl Jenáček, podle něhož dá mužstvu jistotu postupu do čtvrtfinále zisk 80 bodů. „Když jsme byli dvanáctí třináctí, tak jsme to propočítávali. Teď už se do kalkulací nepouštíme.“

Na Lapači může panovat mírný optimismus. Po rozsáhlé letní přestavbě mužstva, která pokračovala v průběhu sezony, si tým sedá.

„Chtělo to čas, aby se ustálily obranné dvojice a útočné trojky. To se povedlo. Pokaždé vyjde zápas jiné pětce, začíná se prosazovat čtvrtá lajna. Nahoru šly výkony brankářů,“ těší Jenáčka. „Starší hráči do toho vpluli a tým dobře vedou.“