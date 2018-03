S podporou domácích diváků chtějí vsetínští hokejisté srovnat sérii

„Chtěli jsme tam uhrát něco jiného než vstřelit jenom jeden gól,“ zmínil jednatel vsetínského klubu Daniel Tobola jednoznačné výsledky 1:5 a 0:5.

O jedinou čtvrtfinálovou trefu Vsetína se postaral obránce Teper za stavu 0:2. Zbývajících 49 střel varský brankář Novotný zlikvidoval. Zatímco vítěz základní části se mohl spolehnout na svoji jedničku, hosté nasadili do série tři gólmany. Poté, co úterní utkání odchytal zkušený Horčička, se ve středu mezi tyčemi prostřídali Jekel se Šurým. Pavelku, který ve finiši základní části vychytal postup v Třebíči, si stáhl extraligový Hradec Králové. Na brankáře se však hlavní trenér Vsetína Jiří Dopita nevymlouval.

„Výsledek druhého utkání je pro nás ještě milosrdný. Kdyby to skončilo daleko větším rozdílem, tak bychom se nemohli divit,“ komentoval druhý mač Dopita.

První utkání přitom hodnotil pozitivněji: „V úterý jsme nebyli horší, ale rozhodla produktivita domácích.“ Vsetínské brzdila také nedisciplinovanost. Ve dvou zápasech jim sudí pískli 21 menších trestů, obránce Frolo navíc vyfasoval desítku.

„Začali jsme zápas čtyřmi vyloučenými, což hrozně bere síly,“ podotkl útočník Ondřej Kopta po druhé porážce na webových stránkách Vsetína.

Se spoluhráči teď spoléhají na kouzlo Lapače. „Máme bezpochyby nejlepší fanoušky v lize a víme, že se na ně vždy můžeme spolehnout. Budeme to chtít zvládnout i pro ně,“ pravil Kopta.

Včera začal klub předprodej lístků na pokladnách stadionů, v nabídce byly už jen vstupenky na stání v ceně 110 korun.

„Nic nebalíme,“ ujistil Kopta.

Pokud by se Vsetínu povedl obrat v sérii, bylo by to podruhé v historii samostatné české první ligy, co by vypadl nejvýše nasazený celek.

