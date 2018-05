MS V HOKEJI

Proto jste po zápase kroutil hlavou, když vám spoluhráči přijeli gratulovat?

Zápas mi přišel trošku až nedůstojný. Francouzi předem věděli, že už jsou zachránění, a utkání vypustili. Nebo jsme my hráli tak dobře. To je spíš otázka na Pepu Jandače, ať to zhodnotí on.

Ve druhé třetině na vás šly tři střely, v té třetí jedna. Jak jste se v brance zabavoval?

Když byla příležitost, vyjížděl jsem za bránu aspoň rozehrávat, abych si zahrál s hokejkou. Jinak jsem už spíš přemýšlel, jaký steak si večer dám.

Kdy naposledy jste zažil zápas, ve kterém by na vás šlo tak málo střel?

Možná v sedmé třídě, ale fakt netuším. Ještě jsem snad nechytal zápas, v němž by na mě šlo jen deset střel. Fakt to nemám k čemu přirovnat.

Soustředil jste se aspoň na to, abyste za každou cenu udržel čisté konto?

Jo. Kdybych dostal gól, musel bych se stydět a chodit kanály. Nakonec tedy dobrý...

Našel se vůbec v utkání moment, při kterém jste se necítil dobře?

Ha ha. Možná v první třetině, kdy mi Radko Gudas přejel přes výhled a já na střelu zareagoval až na poslední chvíli. Tam mi bylo nejhůř, ale jestli by bylo úplně špatně? Vždyť já měl celý zápas jen devadesát tepů za minutu. Spíš jsem byl unavený, jak jsem v brance dvě hodiny v kuse stál.

Sledujete druhou skupinu a soupeře pro čtvrtfinále?

Ještě v něm nejsme, to můžeme sledovat až po konci skupiny. Soustředíme se na svůj výkon a na to, co ovlivnit můžeme. Kdo na nás vyjde ve čtvrtfinále, není v našich rukách.