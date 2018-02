Pocta pro Nedvěda. V Liberci slavnostně vyřadili číslo klubové legendy

Legendárnímu útočníkovi, který v sobotu v dresu Benátek sehrál proti Jágrovu Kladnu definitivně svůj poslední zápas v životě, přišli pogratulovat nejen příbuzní v čele s otcem a bratrem Jaroslavem, nynějším sparťanským asistentem, ale také prezident klubu Petr Syrovátko a další hvězdy českého hokeje Martin Ručinský a Petr Průcha. Zdravici ze zámoří mu na kostce nad ledem poslal i Tom Renney, trenér kanadské reprezentace na olympiádě v roce 1994, s níž Nedvěd tenkrát získal stříbrnou medaili.

Viditelně dojatý Petr Nedvěd za bouřlivých ovací publika vestoje poděkoval libereckému klubu, fanouškům, rodině, ale také Spartě, která mu během kariéry v NHL poskytovala zázemí. Ovšem s tím, že teď od ní Liberec potřebuje tři body. Kromě české hymny zazněla před zápasem i hymna Kanady, která kdysi Nedvědovi nabídla azyl i občanství.

Za vydřenou výhru nad Spartou byli Liberečtí nakonec rádi i kvůli loučícímu se Nedvědovi. „Petr vypsal do kabiny prémii, takže pokladník tleskal po zápase nejvíc,“ usmál se trenér Filip Pešán. „Při prohře by oslava ukončení Petrovy kariéry měla samozřejmě trochu pachuť, takže jsem strašně rád, že jsme k ní přispěli dobrým výsledkem,“ dodal Pešán.

„Jsem hrozně rád, že jsme Méďovi nepokazili rozlučku nějakým fiaskem, protože to tak ze začátku vypadalo,“ řekl brankář Roman Will. „Celá ta oslava byla hrozně hezká, Petr je legenda. Člověk si říká, co by za to dal, kdyby se jednou taky takhle mohl rozloučit,“ dodal Will.