Jaškin v bráně vykoupal Mrázka, kanonádu St. Louis podpořil i Sobotka

Výprask od St. Louis 1:6 byl pro propadající se Detroit již osmým nezdarem z posledních devíti startů. V úterý sice Red Wings po sedmi porážkách a hlavně nelichotivém debaklu 1:10 od Montrealu přehráli 5:1 jeden z předních celků Západní konference Winnipeg, v sobotu proti St. Louis však opět propadli.

Hosty poslal poprvé do vedení ve 12. minutě Jaden Schwartz, jenž se krátce na to zranil a zamířil předčasně do kabin. Ve druhé třetině náskok navýšil přesnou ranou švihem z levého kruhu Vladimír Sobotka (18:35, 1+0, +/-: 0, 2 střely). Po šesté trefě sezony v podání českého reprezentanta domácí jedničku Jimmy Howarda prostřelili ještě Scottie Upshall a Jay Bouwmeester. Za stavu 0:4 tak do třetího dějství nastoupil do brány Detroitu Petr Mrázek.

Za jeho přítomnosti nejprve snížil Frans Nielsen, ani ostravský rodák však nakonec neuhájil čisté konto. V 49. minutě se na něj řítil z brejku krajan Dmitrij Jaškin (12:46, 1+0, +2, 2 střely) a prosadil se rychlou kličkou do forhendu. V poslední minutě pak ještě navýšil skóre Brayden Schenn. Mrázek tak za 20 minut hry pochytal 10 z 12 střel Blues. Nelichotivou bilanci -3 do tabulky +/- si ze zápasu odnesl domácí útočník Martin Frk (12:03, -3).

Výsledek: