Voráčkovy body na vítězství nestačily, Vrána ukončil čekání na gól

Zahajovací partii sobotního zápasového bloku si podmanil Steven Stamkos. Kapitán průběžně nejlepšího celku soutěže Tampy Bay se na domácí výhře 7:6 po nájezdech nad Philadelphií podílel pěti body (2+3) a rozhodujícím nájezdem. Jeho řádění nezabránil gólman Petr Mrázek.

Philadelphii vyšel skvěle vstup do zápasu, když po první třetině drželi proti lídrovi soutěže náskok 1:3. Velkou zásluhu na tom měl Jakub Voráček (22:08, 1+1, +2, 4 střely), jenž nejprve v 8. minutě v přesilovce pomohl k otevírací trefě nováčka Nolana Patricka a po vyrovnání Stevena Stamkose v 15. minutě vrátil hostům náskok dorážkou své vlastní střely. Byla to jeho 14. trefa sezony. Těsně před první pauzou pak ještě zvýšil třetím gólem Flyers Robert Hagg.

Ve druhé dvacetiminutovce nejprve Petr Mrázek nestačil na dvě rány obránců Tampy Victora Hedmana a Dana Girardiho a za stavu 3:3 se tak začínalo odznova. Veseleji však nakonec podruhé do kabin zamířili opět hosté poté, co se v 37. minutě prosadil Jori Lehtera. Když navíc na startu třetí třetiny skóroval i bek Ivan Provorov, vedli hosté o dvě branky a s šancemi Lightning na bodový zisk to nevypadalo dobře.

Domácí ale nejsou náhodou vedoucím mužstvem soutěže. To prokázali sérií tří branek ze třetí třetiny a obratem skóre z 3:5 na 6:5. Mrázka překonali posila z Rangers J.T. Miller a podruhé v zápase skórující Hedman se Stamkosem. Posledně jmenovaný kapitán Tampy tak zaznamenal už svůj pátý bod (2+3) a stanovil si nové osobní maximum kariéry. Flyers se ovšem ze ztráty vedení nesesypali a dokázali si ještě vynutit prodloužení trefou na 6:6. V 58. minutě se prosadil kapitán Claude Giroux.

V prodloužení měli hosté k dispozici přesilovou hru, ale zužitkovat jí nedokázali. Faulem se provinil navrátilec z marodky Nikita Kučerov, jenž si v řádné hrací době upevnil své postavení lídra bodování soutěže třemi asistencemi. Na řadu tak nakonec přišly nájezdy, v nichž Mrázka (za 65 minut pochytal 29 z 35 střel) překonali dva ze tří střelců - Brayden Point a skvěle hrající Stamkos.

Bodování Čechů v NHL 1. Voráček (Philadelphia) 65/71 (14+57)

2. Pastrňák (Boston) 63/58 (24+34)

3. Hertl (San Jose) 62/34 (15+19)

4. Krejčí (Boston) 45/33 (14+19)

5. Kaše (Anaheim) 49/31 (17+14)

6. Palát (Tampa) 46/30 (8+22)

7. Faksa (Dallas) 64/27 (12+15)

8. Sobotka (St. Louis) 65/24 (9+15)

9. Plekanec (Toronto) 63/24 (6+18)

10. Frolík (Calgary) 54/22 (10+12)

Také druhý sobotní zápas se protáhl až do prodloužení. Dallas s českým centrem Radkem Faksou (13:48, +/-: 0, 1 střela) se na domácím ledě rozešel po šedesáti minutách hry smírně 2:2 se St. Louis.

V 58. minutě Stars zachraňoval vyrovnávací trefou Alexandr Radulov. Asistenci si připsali Tyler Seguin a Jamie Benn. Daná dvojice pak udeřila znova i v prodloužení, když prvně jmenovaný asistoval a kapitán Dallasu svou 22. brankou sezony utkání rozhodl. V dresu Blues vyšli naprázdno čeští útočníci Vladimír Sobotka (16:12, +/-: 0, 1 střela) a Dmitrij Jaškin (15:01, +/-: 0, 4 střely).

Jakub Vrána skóroval v utkání, které se hrálo pod širým nebem, a jedenáctou trefou sezony přispěl k výhře Washingtonu 5:2 nad Torontem. Na straně poražených zaznamenal Roman Polák jednu přihrávku.

Vrána se gólově prosadil poprvé od 14. prosince, od té doby nasbíral ve 25 zápasech šest bodů za asistence. Český útočník si ale v sólovém úniku počínal sebevědomě a střelou mezi betony upravil ve 31. minutě skóre na konečných 5:2.

V utkání, které se hrálo před téměř třiceti tisíci fanoušky na Navy-Marine Corps Memorial Stadium v Arkansasu, se zapsal do statistik i Polák. Střelu českého obránce, který si připsal stou přihrávku v NHL, tečoval Zach Hyman a vyrovnal na 1:1.

Připravujeme podrobnosti

Výsledky NHL

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 7:6N (1:3, 2:1, 3:2 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

08:30 Stamkos (Hedman, Kučerov)

25:57 Hedman (Stamkos, Kučerov)

32:47 Girardi (Stamkos, Hedman)

44:23 J. T. Miller (Gourde, B. Point)

47:38 Stamkos (Kučerov, Killorn)

50:03 Hedman (Stamkos)

Stamkos Góly:

07:08 Patrick (Giroux, Voráček)

14:30 Voráček (Patrick)

18:07 Hägg (Laughton, Provorov)

36:15 Lehterä (Weal, Filppula)

41:06 Provorov (Filppula)

57:07 Giroux (Couturier, Provorov) Sestavy:

Vasilevskij (Domingue) – Girardi, Hedman, Strålman (A), Sergačjov (C), Šustr, Coburn (A) – Callahan, Stamkos, Kunitz – J. T. Miller, B. Point, Gourde – Conacher, T. Johnson, Erne – Cirelli, Paquette, Killorn – Kučerov. Sestavy:

Mrázek (Lyon) – Gostisbehere, Provorov, MacDonald, Hägg, Gudas (C), Manning (A) – Konecny, Couturier, Giroux – Voráček, Patrick, Lindblom – M. Raffl, Laughton, Leier – Weise, Filppula (A), Lehterä – Weal. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: O'Halloran D. (Can), Kowal T. (Can)

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:5 (0:1, 3:0, 0:4) Góly:

24:27 Pearson

26:23 Martinez (Kopitar, D. Brown)

37:48 Iafallo Góly:

13:11 Oesterle

50:48 Anisimov (J. Toews, P. Kane)

54:24 Hinostroza

58:02 J. Toews (P. Kane, Seabrook)

59:58 P. Kane (Saad, J. Toews) Sestavy:

Quick (J. Campbell) – Doughty (A), Forbort, Martinez, Phaneuf (C), Folin, Muzzin – D. Brown, Kopitar, Iafallo (A) – Toffoli, J. Carter, Pearson – Rieder, Kempe, N. Thompson – T. Mitchell, Amadio, Clifford. Sestavy:

A. Forsberg (Bérubé) – Oesterle, Keith (A), Seabrook, C. Murphy (C), Dahlström, E. Gustafsson (A) – Hinostroza, J. Toews, Saad – P. Kane, Anisimov, Jurčo – Highmore, Schmaltz, DeBrincat – Duclair, Kämpf, Sharp. Náhradníci:

Náhradníci:



Boston Bruins Boston Bruins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:1P (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0) Góly:

57:14 DeBrusk (Holden, Krug)

62:06 Marchand (Krug) Góly:

09:15 Gallagher Sestavy:

Chudobin (T. Rask) – McAvoy, Chára (C), K. Miller, Krug, Carlo, Holden – Pastrňák, Riley Nash, Marchand – Rick Nash, Krejčí (A), DeBrusk – Heinen, Backes (A), B. Gionta – Acciari, Kuraly, Schaller. Sestavy:

Niemi (Ch. Lindgren) – Petry (A), Reilly, Juulsen, Alzner, Schlemko, Jo. Benn – Gallagher (A), Drouin, Galchenyuk – Lehkonen, Danault, Carr – Ščerbak, J. de La Rose, Byron – L. Shaw, A. Shaw, Deslauriers – Froese. Náhradníci:

Náhradníci:

Počet diváků: 17 565 (vyprodáno)

Dallas Stars Dallas Stars : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2 (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly:

27:04 Pitlick (Roussel)

57:04 Radulov (Seguin, Ja. Benn)

63:04 Ja. Benn (Seguin) Góly:

33:06 Barbašev (Dunn, Tarasenko)

52:43 Schwartz (Parayko) Sestavy:

Bishop (Lehtonen) – Hamhuis, J. Klingberg (A), Lindell, Johns, Pateryn, Methot – Faksa, Janmark, Ja. Benn (C) – Dickinson, D. Shore, Pitlick – Roussel, B. Ritchie, Elie – Radulov, Spezza, Seguin (A). Sestavy:

C. Hutton (Allen) – Gunnarsson, Bouwmeester, Pietrangelo (C), Dunn, Bortuzzo, Parayko – Upshall, B. Schenn, Schwartz – Steen (A), Berglund, Thorburn – Jaškin, Brodziak, T. Thompson – Barbašev, Sobotka, Tarasenko (A). Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Gord Dwyer, Garrett Rank – David Brisebois, Derek Amell

Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Islanders New York Islanders 3:2P (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0) Góly:

38:04 Hörnqvist (Kessel, Malkin)

51:29 Brassard (Kessel, Simon)

63:48 Crosby (J. Schultz, Letang) Góly:

01:11 Davidson (Jo. Bailey, Lee)

44:59 Lee (Tavares) Sestavy:

Jarry (DeSmith) – Dumoulin, Letang, Oleksiak, J. Schultz, Määttä, Ruhwedel – Guentzel, Crosby, Hörnqvist – Hagelin, Malkin, Rust – Simon, Brassard, Kessel – Kühnhackl, Sheahan, Sheary. Sestavy:

Gibson (Halák) – Leddy, Boychuk, Davidson, Pelech, Hickey, Pulock – Lee, Tavares, Jo. Bailey – Beauvillier, Barzal, Eberle – Ladd, B. Nelson, Fritz – Wagner, Cizikas, Clutterbuck. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chmielewski, Kozari – Kovachik, Murphy

Washington Capitals Washington Capitals : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) Góly:

03:50 Kuzněcov (Bäckström, Carlson)

06:19 Ovečkin (T. Wilson, Bäckström)

16:20 Bäckström (Kuzněcov, Carlson)

28:05 Carlson (Stephenson, Beagle)

30:49 J. Vrána (Kuzněcov, Orlov) Góly:

05:20 Hyman (R. Polák)

27:22 Kadri (Marleau, Dermott) Sestavy:

Holtby (Grubauer) – Orlov, Niskanen, Kempný, Carlson, Orpik (A), Djoos – Ovečkin (C), Bäckström (A), T. Wilson – J. Vrána, Kuzněcov, Oshie – Connolly, Eller, Burakovsky – Stephenson, Beagle, Smith-Pelly. Hlavní trenér: Barry Trotz. Sestavy:

Andersen (32. McElhinney) – Rielly (A), Hainsey, Gardiner, N. Zajcev, Dermott, R. Polák – Marleau, Kadri, Marner – Hyman, Plekanec, W. Nylander – J. van Riemsdyk, Bozak (A), Co. Brown – Komarov (A), D. Moore, Kapanen. Hlavní trenér: Mike Babcock. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Kevin Pollock, Kelly Sutherland. Čároví: Tim Nowak, Pierre Racicot Počet diváků: 29516

Arizona Coyotes : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Góly:

18:46 Ekman-Larsson (Keller, Stepan)

34:07 Martinook (Richardson, Cousins) Góly:

03:24 Pageau (B. Ryan, Mark Stone) Sestavy:

Raanta (Kuemper) – Ekman-Larsson, Demers, Chychrun, Hjalmarsson, Connauton, Goligoski – Perlini, Stepan, Keller – Domi, Dvorak, Fischer – Martinook, Richardson, Cousins – Pánik, F. Hamilton, Archibald. Sestavy:

Condon (C. Anderson) – Claesson, E. Karlsson (C), Chabot, Ceci, Borowiecki, Harpur – Hoffman, Duchene, Pyatt – B. Ryan, Pageau, Mark Stone – Pääjärvi, Z. Smith, Dzingel – M. McCormick, O'Brien, Burrows. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Tim Peel, Ghislain Hebert – Shayne Heyer, Trent Knorr Počet diváků: 10 955